Tagesgespräch Live: Wie blicken Sie auf Trumps Erkrankung?

Seit Freitagmorgen ist bekannt, dass Donald Trump positiv auf Covid-19 getestet wurde. Noch am selben Tag wurde er in ein Krankenhaus nördlich von Washington eingeliefert.

Massive Kritik an Trumps Quarantäne-Verhalten

Treue Trump-Anhänger hatten sich vor dem Krankenhaus versammelt, in dem der Präsident behandelt wird. Trotz strenger Quarantänevorschriften setzte sich Trump am Sonntagabend in ein Auto, und ließ sich an seinen Fans vorbeifahren, um sie zu grüßen.

Ein Mediziner des Militärkrankenhauses in Bethesda warf Trump wegen seines Ausflugs Verantwortungslosigkeit vor. Der Arzt James Phillips schrieb auf Twitter: "Jede einzelne Person, die während dieser total unnötigen präsidialen "Vorbeifahrt" im Fahrzeug war, muss jetzt für 14 Tage in Quarantäne". Das Weiße Haus verteidigte Donald Trumps Aktion mit dem Argument, dass sie vom medizinischen Team als sicher eingestuft worden sei.

Trumps Erkrankung entfacht Spekulationen

Zeitgleich facht die Erkrankung des Präsidenten Spekulationen rund um den Wahlkampf und die anstehende Wahl an: Beschert die Erkrankung dem Republikaner bessere oder schlechtere Chancen? Und könnte der Wahltermin womöglich verschoben werden?

