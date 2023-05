Tagesgespräch: Wie blicken Sie auf Erdoğans Wiederwahl?

Zum Wahlsieg des türkischen Präsidenten Recep Tayip Erdoğan kommen aus Berlin höfliche Gratulationen, doch auch an Bedenken wird nicht gespart. Es gebe eine ganze Menge, was in den kommenden Wochen und Monaten zu klären sei, so heißt es.

"Präsident Erdoğan, wir müssen reden!"

So nannte beispielsweise der SPD-Politiker und Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Michael Roth, im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk die Wiederwahl "eine große Enttäuschung für all diejenigen, die auf eine demokratische, rechtstaatliche Türkei gehofft und gebaut haben." Es gebe jetzt eine ganze Reihe von Erwartungen, die gegenüber Erdoğan formuliert werden müssten.

Was bewegt Sie? Wohin steuert die Türkei? Wie sollte sich Deutschland Ihrer Meinung nach jetzt verhalten?

Kann die Türkei eine verlässliche Rolle in der Nato spielen? Wird das Land sein Veto gegen den Beitritt Schwedens aufgeben? Wie sieht es in Zukunft mit Demokratie und Menschenrechten aus? Und kann die Türkei wirklich ein Kandidat der Europäischen Union sein? Und wie kommt es, dass ausgerechnet hierzulande die Anhänger Erdoğans in langen Autokorsos seine Wiederwahl so feiern?

Zu Gast bei Moderator Stefan Parrisius ist Caner Aver von der Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung, Essen.

Wie ist Ihre Meinung?

