Tagesgespräch: Wer wird heute noch Landwirt/Landwirtin?

Der oder die Letzte im Ort – so geht es mittlerweile vielen Landwirtinnen und Landwirten in Bayern. Genaue Zahlen, wie viele Dörfer nur noch einen landwirtschaftlichen Betrieb haben, gibt es nicht. Aber der Blick auf die Zahlen zum Rückgang der Höfe in Bayern spricht eine deutliche Sprache: Im Jahr 2010 gab es laut bayerischem Agrarbericht noch rund 117.000 Betriebe. Elf Jahre später, im Jahr 2021, waren es 14.000 Betriebe weniger. Schuld daran sind häufig die Hürden der Bürokratie und die fehlenden staatlichen Förderungen.

Ärger mit dem Amt

Fragt man Landwirtinnen und Landwirte heute, was sie am meisten an ihrer Arbeit ärgert, dann ist es sehr oft die Bürokratie und die wachsende Anzahl an neuen Verordnungen, wie dem Schluss mit der Anbindehaltung, oder der Zertifizierung von Bio- oder Tierwohlsiegeln. Doch die Förderungen für damit einhergehenden erforderliche Umbaumaßnahmen stecken häufig bei den Behörden fest. Laut einer aktuellen Online-Umfrage (Februar 2023) von agrarheute zählt zum größten Bürokratie-Ärger unter Landwirten:

Fachlich unsinnige Regeln (45 %) Umfangreiche Dokumentationspflichten (28 %) Angst, etwas falsch zu machen (15 %)

Hinzu kommen die Auswirkungen des Klimawandels, Wetter werden immer extremer und damit steigt auch das Risiko vor Ernteausfällen spürbar.

Bauernverband zieht eine durchwachsene Erntebilanz

Die deutschen Landwirte haben nach häufigem Regen in diesem Sommer wohl nur eine kleinere Getreideernte eingefahren. Wie der deutsche Bauernverband mitgeteilt hat, ist es nach jetzigem Stand fraglich, ob die Marke von 40 Millionen Tonnen noch erreicht werden kann. Vergangenes Jahr waren es noch 43 Millionen. Ergiebiger und häufiger Regen in weiten Teilen des Landes habe die Ernte immer wieder ausgebremst.

Diese Gäste begrüßen wir zur Diskussion

Zu Gast bei Moderatorin Christine Krueger ist Christine Schneider von der BR-Redaktion Landwirtschaft und Umwelt. Zugeschaltet ist außerdem Simon Stöckle, Milchviehbauer vom Funkhof im Allgäu.

Wie ist Ihre Meinung?

Lohnen sich die Mühen heutzutage überhaupt noch Landwirt/Landwirtin zu sein? Oder können Sie sich als Landwirte gar keinen besseren Beruf vorstellen? Was müssen wir in der Landwirtschaft ändern, um den Beruf auch in Zukunft für möglichst viele attraktiv zu halten und so die Hofnachfolge zu sichern?

