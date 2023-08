Tagesgespräch: Welche Videospiele begeistern Sie?

Der Spaß am Gaming ist in Deutschland nach wie vor ungebrochen. Auch nach der Corona-Pandemie wird viel gespielt in deutschen Wohn- und Kinderzimmern und natürlich auch unterwegs auf dem Smartphone und Tablet. Sechs von zehn Menschen spielen laut neuesten Zahlen des Branchenverbandes Game elektronisch. Der Altersdurchschnitt der Gamer liegt aktuell bei knapp 38 Jahren.

Bedarf wird wieder gedeckt

Waren im vergangenen Jahr die Lieferketten noch gestört, sodass insbesondere auch die neue Spielekonsole Playstation 5 von Sony oftmals gar nicht verfügbar war, zeigt sich heute ein anderes Bild. 2023 gaben die Spieler für Geräte und Spiele nach Game-Angaben fast 9,9 Milliarden Euro aus. Dies lag auch mit daran, dass viele Spieleschmieden die Nachfolger ihrer erfolgreichen Blockbuster-Reihen bereits in den ersten sechs Monaten des Jahres veröffentlicht hatten.

Spielekonsole Nummer 1 – das Smartphone

Das mit Abstand meistgenutzte Gerät zum Spielen ist das Smartphone. Fast 23 Millionen Menschen in Deutschland spielen darauf. Doch die Spielkonsolen holen in großen Schritten auf und wurden im vergangenen Jahr nach den Zahlen des Marktforschers GfK von fast 19 Millionen Menschen genutzt.

Diese Gäste begrüßen wir zur Diskussion

Zu Gast bei Moderator Achim Bogdahn ist Christian Schiffer. Der BR-Games-Experte und Herausgeber des Online-Computerspielemagazins WASTED beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit der Spieleindustrie, spielt natürlich auch selbst und bewertet leidenschaftlich neue Videospiele. Zugeschaltet ist außerdem Lea Frischmann. Sie hat ihre Master-Arbeit im Fach Film- und Medienkulturforschung über Games geschrieben. Dabei ging es ihr um die Identifikationsmöglichkeiten mit der jeweiligen Spielfigur, wann ist man besonders eins mit ihr?

