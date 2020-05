Tagesgespräch: Welche Reise planen Sie?

Die Maßnahmen zum Schutz gegen die Corona-Pandemie schränken unseren Alltag ziemlich ein. Auch die Urlaubszeit dürfte in diesem Jahr ziemlich ungewöhnlich werden. Noch gilt die weltweite Reisewarnung des Auswärtiges Amtes. Das könnte sich Mitte Juni ändern. Viele Länder in Europa entwickeln gerade Regeln, um die Einreise von Urlaubern wieder zu ermöglichen.

Urlaub im Ausland ...

Das Tagesgespräch fragt: Können Sie sich eine Auslandsreise schon wieder vorstellen? Ein Urlaub am Mittelmeer, mit dem Mundschutz an der Strandbar - wäre das was für Sie? Welche Städte oder Gegenden auf dieser Welt wollen Sie heuer unbedingt noch besuchen? Wie müssten die Bedingungen sein, damit Sie in ein Flugzeug steigen? Was können Fluggesellschaften tun, um das Ansteckungsrisiko zu verringern?

... oder in Deutschland?

Entscheiden Sie sich für ein Reiseziel in Deutschland? In Bayern dürfen Hotels, Pensionen, Jugendherbergen, Ferienwohnungen und Campingplätze nun wieder Gäste empfangen. Wanderer und Kletterer sollte daran denken, dass Berghütten nur mit Einschränkungen geöffnet haben. Zwar ist die Bewirtung unter den Corona-Auflagen oft wieder möglich – nicht aber die Übernachtung. Wer ganz daheim bleibt, der kann sich immer noch einen Besuch im örtlichen Freibad überlegen. Die Betreiber der Bäder arbeiten schon Pläne aus, unter welchen Umständen sie aufsperren könnten.

Welche Tipps und Empfehlungen haben Sie für den Urlaub in diesem Jahr? Erzählen Sie im Tagesgespräch von Ihren Reiseplänen für die Pfingstferien oder für den Sommer!

