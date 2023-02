Artikel mit Video-Inhalten

Tagesgespräch: Was sagen Sie zum Dieselfahrverbot in München?

München macht ernst: Seit heute verbietet die Stadt Dieselfahrzeuge ab der Abgasnorm Euro 4 in der Innenstadt und auf dem Mittleren Ring. Was halten Sie davon? Rufen Sie an im Tagesgespräch: 0800 / 94 95 95 5.