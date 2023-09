Tagesgespräch: Was läuft schief bei der Fußball-Nationalelf?

Hansi Flick habe gemeinsam mit seinem Trainerteam alles gegeben, um nach dem Ausscheiden bei der WM in Katar die Wende zum Positiven zu schaffen. Leider müsse man jedoch feststellen, dass es nicht gelungen sei, wird Sportdirektor Rudi Völler in einer DFB-Mitteilung zitiert. Der Deutsche Fußball-Bund hat den Nationaltrainer nach dem verlorenen EM-Test gegen Japan am Wochenende daher von seinen Aufgaben entbunden.

Mögliche Nachfolger

Neun Monate vor der Heim-EM 2024 muss der DFB also in einer der tiefsten sportlichen Krisen seiner Geschichte einen neuen Trainer suchen. Als mögliche Nachfolger waren zuletzt mehrere Kandidaten genannt worden: allen voran der frühere Bayern-Coach Julian Nagelsmann. Die vermeintliche Wunschlösung, Jürgen Klopp, ist an den FC Liverpool gebunden.

