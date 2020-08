27.08.2020, 10:57 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Tagesgespräch: Verlängerung des Kurzarbeitergelds sinnvoll?

Die Corona-Pandemie bringt viele Firmen in Schwierigkeiten. Die Große Koalition will nun das Kurzarbeitergeld verlängern - bis Ende 2021. Ist das für einen solch langen Zeitraum sinnvoll? Was kann es bewirken? Diskutieren Sie mit: 0800/ 94 95 95 5.