Tagesgespräch: Trotz Corona - Fahren Sie noch öffentlich?

Die Fahrgäste bleiben aus: Viele Unternehmen des Öffentlichen Personennahverkehrs sind durch die Coronakrise in Finanznot geraten. Sie hoffen auf Hilfe vom Freistaat.

Die Ausgangsbeschränkungen und die Angst der Menschen vor Ansteckung mit dem neuen Coronavirus ließen in den vergangenen Monaten die Züge und Busse im Freistaat leer werden. Bei der Bayerischen Oberlandbahn (BOB) zum Beispiel saßen teilweise nur ein Zehntel der üblichen Fahrgäste in den Zügen. Ähnliches berichtet die ganze Branche, etwa auch die städtische Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) und die staatliche Deutsche Bahn.

Trotz vieler Corona-Lockerungen fehlen zum Beispiel in U-Bahnen, Bussen und Straßenbahnen in Nürnberg noch fast die Hälfte aller Fahrgäste. Wie geht die Stadt damit um? Dazu kommt im Tagesgespräch Erich Gründlinger zu Wort. Er ist der Geschäftsbereichsleiter "Fahrbetrieb und Service" der VAG Nürnberg.

Mit Bahn, Bus, Auto oder Rad - wie sind Sie unterwegs?

Das Tagesgespräch fragt: Welche Verkehrsmittel nutzen Sie derzeit? Fahren Sie statt mit Bus oder Bahn lieber mit dem eigenen Auto? Oder können Sie umweltfreundlich unterwegs sein - zu Fuß oder mit dem Fahrrad?

In Städten wie Hamburg oder Berlin wurden während der Corona-Pandemie kurzfristig Radwege eingerichtet, um der Zunahme des Radverkehrs gerecht zu werden. München könnte jetzt die erste bayerische Stadt mit solchen Pop-Up-Radwegen werden.

Welche Erfahrungen machen andere Länder mit dem Nahverkehr in Coronazeiten? Das Tagesgespräch spricht auch mit Kathrin Erdmann, der ARD-Korrespondentin in Tokio. Nicht nur die Yamanote-Linie, die Ring-S-Bahn in der japanischen Hauptstadt, war bisher berühmt-berüchtigt für ihre vollen Züge. Wie ist derzeit die Situation? Können die Japaner Vorbild für uns sein, was das Tragen von Gesichtsmasken in der Öffentlichkeit angeht? Was meinen Sie? Diskutieren Sie mit!

