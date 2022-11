Tagesgespräch: Sollen wir andere anschwärzen?

Ein Autofahrer stellt seinen Wagen vorübergehend auf einem Radweg ab. Die Nachbarin beschäftigt eine Putzfrau, die sie nur schwarz bezahlt. Die Wohngemeinschaft im Erdgeschoß feiert mal wieder mitten in der Nacht eine lautstarke Party. Wie reagieren Sie auf so etwas? In welchen Fällen lässt man es auf sich beruhen? Wann geht man hin und beschwert sich direkt? Wann ist eine Anzeige bei der Polizei oder bei anderen Behörden angebracht?

Was ist Courage? Was ist Denunziantentum?

Zu Gast im Tagesgespräch bei Moderator Achim Bogdahn ist der Historiker Prof. Lars Deile. Eine zentrale Frage an ihn: Wie steht's in der Geschichte um couragiertes Einschreiten einerseits und unangemessenes Denunziantentum andererseits? Wie verhalten sich die Bürgerinnen und Bürger in einer Gesellschaft, damit das Zusammenleben gut klappt? Was sät eher Misstrauen? Was meinen Sie?

Mit dabei im Tagesgespräch ist zudem Sebastian Engelmann vom Finanzministerium Baden-Württemberg. Dort gibt es ein anonymes Hinweisportal für Steuerdelikte.

Außerdem meldet sich Matthias Lachenmann zu Wort. Er ist der Anwalt eines Mannes, der Fotos von Parkverstößen auf Geh- und Radwegen aufgenommen hatte und deswegen Ärger bekam.

Das Landesamt für Datenschutzaufsicht hatte zwei Männer verwarnt, die Falschparker fotografiert und die Bilder an die Polizei weitergeleitet hatten. Dagegen reichten die beiden Klage ein. Das Verwaltungsgericht Ansbach hat ihren Klagen nun stattgegeben.

Wie ist Ihre Meinung?

