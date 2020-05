LIVE in 5 Minuten

vor etwa einer Stunde Artikel mit Video-Inhalten

Tagesgespräch: Sollen Reisen grenzüberschreitend möglich sein?

Die EU-Kommission und das Bundeskabinett beraten heute, wie es an den Grenzen weitergehen soll. Was meinen Sie? Wie soll Urlaub in Zeiten von Corona aussehen? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch: 0800 / 94 95 95 5.