Tagesgespräch: Schweres Erdbeben – Wie können wir helfen?

Nach den Beben in der Türkei und in Syrien ist die Zahl der Toten auf 4.985 gestiegen – das ist der Stand momentan am heutigen Dienstagvormittag. Nun geht bei eisigen Temperaturen die Suche nach Vermissten weiter. Jederzeit ist mit Nachbeben zu rechnen, die die Helfer in den Trümmern erneut in Gefahr bringen. Allein in der Türkei sind laut der Regierung mehr als 13 Millionen Menschen von der Erdbebenkatastrophe betroffen. Dramatisch ist auch die Situation in Syrien. Das Land ist vom jahrelangen Krieg geprägt. Krankenhäuser sind völlig überlastet.

Nun laufen viele Hilfsaktionen an – auch bei uns in Bayern: Spenden werden gesammelt, Erkundungsteams machen sich auf den Weg, Rettungshunde stehen bereit.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat Soforthilfen des Technischen Hilfswerks angekündigt. Das THW könne Camps mit Notunterkünften und Wasseraufbereitungseinheiten bereitstellen, so Faeser. Auch "Hilfslieferungen mit Notstromaggregaten, Zelten und Decken bereitet das THW bereits vor", sagte sie.

Fast 50 Länder haben der Türkei und Syrien Unterstützung versprochen. Zahlreiche Flugzeuge mit Helfern sind auf dem Weg in die Erdbebenregion.

Was hilft den Menschen im Erdbebengebiet?

Das Tagesgespräch fragt: Wie kann sinnvolle Hilfe in dieser Lage aussehen? Was brauchen die Menschen am dringendsten? Was können wir von Deutschland aus tun?

Zu Gast bei Moderator Stefan Parrisius im Tagesgespräch sind drei Menschen, die mit Hilfsorganisationen in der Region aktiv sind.

Johannes Peter ist der Geschäftsführer von "Humedica". Die Hilfsorganisation aus dem Allgäu bereitet sich gerade für einen Einsatz in der Türkei vor. Anschließend kommt Christian Springer zu Wort. Der Kabarettist kümmert sich seit Jahren mit dem Verein "Orienthelfer" um Menschen, die vor dem Krieg in Syrien flüchten mussten. Auch der Verein "Zeltschule" von Jacqueline Flory setzt sich für syrische Kinder ein.

