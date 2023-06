Tagesgespräch: Reformbedarf bei Kliniken - Sehen Sie den auch?

Die Verhandlungen zwischen Bund und Ländern über eine Krankenhausreform gehen kommende Woche in die nächste Runde. Ein Spitzengespräch von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mit den Ressortchefinnen und -chefs aus den Ländern am Donnerstag in Berlin brachte noch nicht den eigentlich anvisierten Durchbruch.

Was soll sich mit der Krankenhausreform ändern?

Die Reformpläne sehen vor, Fachkräfte in größeren Häusern zu bündeln und auf dem Land nur noch eine Basisversorgung anzubieten. Dafür sollen Kliniken in drei Stufen eingeteilt werden: eine wohnortnahe Grundversorgung als Stufe eins, eine zweite Stufe mit weiteren Angeboten bis hin zu Maximalversorgern wie Universitätskliniken.

Warum ist das in manchen Regionen problematisch?

Nach der geplanten Reform dürften zum Beispiel Ärzte in Mallersdorf und Bogen nur noch eine Basisversorgung anbieten. Sie dürften also keine Operationen mehr an Herz, Darm oder Knie durchführen. Damit würden den Krankenhäusern 13.000 Patientinnen und Patienten pro Jahr wegfallen. Ähnlich wäre die Situation in den Krankenhäusern Rotthalmünster, Vilshofen und Wegscheid. 65 Prozent der Patienten könnten so zukünftig nicht mehr aufgenommen werden.

Diese Gäste begrüßen wir zur Diskussion

Professor Wolfgang Greiner vom Lehrstuhl für Gesundheitsökonomie und Gesundheitsmanagement an der Uni Bielefeld. Der Gesundheitsökonom befürchtet ein "kaltes Kliniksterben", wenn keine Krankenhausreform auf den Weg gebracht wird. Denn das würde auch Krankenhäuser schließen müssen, die es nicht treffen sollte.

Zugeschaltet ist außerdem Michaela Ebner, Vorsitzende des Krankenhaus-Fördervereins Mediroth in Rothenburg. Dort schließt mit dem heutigen Tag die Gynäkologie und Geburtshilfe. Der Klinikverbund ANregiomed hatte Ende Mai die Reißleine für den Standort gezogen. Grund: Zu wenig Personal und zu wenige Geburten. Das war "eine bittere Pille, die wir schlucken mussten", meinte Ebner bei einer Infoveranstaltung zur Schließung. Mit ihnen diskutieren wir im Tagesgespräch bei Moderatorin Christine Krueger.

Wie ist Ihre Meinung?

Wie stehen Sie zur geplanten Krankenhausreform von Karl Lauterbach? Sehen Sie die Not? Oder haben Sie Sorge, dass Ihre Versorgung in Zukunft nicht mehr ohne Weiteres gewährleistet sein könnte? Wie zufrieden sind Sie aktuell mit Ihrer Klinik oder Krankenhaus?

Diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/ 94 95 95 5 sind wir immer werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar.

Sie können uns auch über WhatsApp und Telegram einen Kommentar schicken, den wir dann gegebenenfalls in der Sendung zitieren. Die Nummer dafür ist die 0151/ 7 220 220 7.