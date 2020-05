Tagesgespräch: Wie reagieren Sie auf Verschwörungserzählungen?

Rund 3.000 Menschen demonstrierten am Wochenende auf dem Münchner Marienplatz gegen die Corona-Auflagen - und missachteten teilweise die Abstandsregeln.

Auch in Nürnberg fanden am Samstag mehrere Versammlungen statt. Vor der Lorenzkirche waren demnach am Nachmittag bis zu 2.000 Menschen, die gegen die Corona-Beschränkungen protestierten. Mit dabei waren auch Impfgegner, außerdem versuchten Mitglieder der rechten Szene, die Demo zu unterwandern.

Das Tagesgespräch fragt:

Auf der Straße und im Netz: Wie reagieren Sie auf Corona-Verschwörungserzählungen?

Zu Gast bei Moderatorin Stephanie Heinzeller ist Prof. Uffa Jensen, Zentrum für Antisemitismusforschung, TU Berlin.

Rufen Sie an: 0800 / 94 95 95 5

Die Sendung gibt es ab 12.05 Uhr im Audio-Live-Stream und im Hörfunkprogramm Bayern 2.

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 sind wir immer werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar.

Sie können uns auch über WhatsApp und Telegram einen Kommentar schicken, den wir dann gegebenenfalls in der Sendung zitieren. Die Nummer dafür ist die 0151 / 7 220 220 7.