Tagesgespräch Live: Wie erleben Sie den US-Wahlkrimi?

Wer wird in den kommenden Jahren als US-Präsident regieren? Der republikanische Amtsinhaber Donald Trump oder sein demokratischer Herausforderer Joe Biden? Die Wahllokale in den USA sind geschlossen, aus den einzelnen US-Bundesstaaten kommen die Ergebnisse. Ein eindeutiger Wahlsieger steht aber nach wie vor nicht fest.

Donald Trump hatte sich am Wahlabend noch während der laufenden Auszählung der Stimmen zum Wahlsieger erklärt. Bei den bereits feststehenden Stimmen der Wahlleute im "Electoral College" liegt derzeit allerdings der demokratische Kandidat Joe Biden leicht vorne. Von der erforderlichen Mehrheit - 270 Stimmen - sind beide noch weit entfernt. Millionen Stimmen sind noch nicht ausgezählt. Angesichts der Verzögerungen sprach Trump von "Betrug" an den Wählern und kündigte an, vor das Oberste Gericht zu ziehen, um eine weitere Auszählung der Stimmen stoppen zu lassen.

Was halten Sie vom Wahlkrimi in den USA?

Was denken Sie angesichts der Wahl in den USA? Das Tagesgespräch fragt: Wie erleben Sie das Kopf-an-Kopf-Rennen, das wir beim Blick über den Atlantik sehen können? Wer wird am Ende als Sieger feststehen - und wann wird das soweit sein?

Zu Gast bei Moderator Till Nassif ist Britta Waldschmidt-Nelson, Professorin für die Geschichte des europäisch-transatlantischen Kulturraums an der Universität Augsburg.

