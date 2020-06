Tagesgespräch live: Was ist aus den USA geworden?

Zu Gast im Studio bei Bayern 2-Moderatorin Stephanie Heinzeller ist heute Simon Wendt, Amerikanistik-Professor an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main.

Wie ist Ihre Meinung?

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/94 95 955 sind wir immer werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar.

Radio, TV und Online

Die Sendung läuft ab 12.05 Uhr im Audio-Live-Stream und im Hörfunkprogramm Bayern 2. Und auf dieser Seite im Video-Live-Stream, sowie im Fernsehen bei ARD-alpha.

Kommentar übers Handy

Sie können uns auch über WhatsApp und Telegram einen Kommentar schicken, den wir dann gegebenenfalls in der Sendung zitieren. Die Nummer dafür ist die 0151/7 220 220 7.