Tagesgespräch live: Sind wir bereit für mehr Eigenverantwortung?

In Thüringen hat Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) angekündigt, die Corona-Beschränkungen zu beenden. Er wolle "von staatlichem Zwang hin zu selbstverantwortetem Maßhalten", betonte er. Ramelow stellte in Aussicht, dass die allgemeinen Schutzvorschriften ab dem 6. Juni fallen können.

Die bisherigen Regelungen seien im März auf der Grundlage von Schätzungen von 60.000 Infizierten beschlossen worden, so Ramelow. "Jetzt haben wir aktuell 245 Infizierte. Der Erfolg gibt uns mit den harten Maßnahmen recht, zwingt uns nun aber auch zu realistischen Konsequenzen und zum Handeln."

Kritik kommt aus der Bundespolitik und aus anderen Bundesländern: "Unser aller Job in der Politik ist jetzt nicht alleine, Sehnsüchte zu stillen - auch wenn diese nachvollziehbar sind, sondern weiter nüchtern, verantwortungsvoll und wissenschaftsgeleitet abzuwägen und der Gesellschaft zu helfen, diese Pandemie zu durchstehen", sagte der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) der "Welt".

Mit der Entscheidung in Thüringen drohe ein bundesweiter Wettlauf der Länder bei Lockerung der Restriktionen, "der aus medizinischer Sicht katastrophal wäre", warnte der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach.

Bayern schaut nach Thüringen

Was Thüringen plane, sei ein hochgefährliches Experiment für alle Menschen im Lande, sagte Florian Herrmann (CSU), Leiter der bayerischen Staatskanzlei. Man sei "entsetzt" darüber, dass elementare Schutzmaßnahmen nun aufgegeben werden sollen. Das komme viel zu früh und sei der aktuellen Situation nicht angemessen. Für Bayern sieht Florian Herrmann besondere Gefahren, da Thüringen ein Nachbarland sei und dessen "Corona-Hotspot Sonneberg" direkt an den Freistaat angrenze.

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) gibt sich aufgeschlossener: "Also wenn wir jetzt sehen, die Infektionszahlen gehen deutlich zurück, dann bin ich überzeugt, dass wir in 14 Tagen vielleicht den Kopf wieder schütteln über die Maßnahmen, die wir heute noch für sinnvoll halten. In wenigen Wochen bin ich überzeugt, dass das Modell Thüringen auch woanders Einzug hält", sagte er im radioWelt-Interview auf Bayern 2.

Das Tagesgespräch fragt: Was meinen Sie? Welche Regeln lassen sich lockern? Welche nicht? Wie viele Eigenverantwortung trauen Sie den Menschen zu? Welche Corona-Maßnahmen müssen verpflichtend bleiben?

Zu Gast bei Christine Krueger ist Prof. Alfred Nordmann, Professor für Wissenschafts- und Technikphilosophie an der TU Darmstadt. Zugeschaltet ist außerdem Bodo Ramelow.

Rufen Sie an: 0800 / 94 95 95 5

Die Sendung gibt es ab 12.05 Uhr im Audio-Live-Stream und im Hörfunkprogramm Bayern 2. Und im Video-Live-Stream auf BR24 (ganz oben im Artikel) und im Fernsehen bei ARD-alpha.

Mitdiskutieren im Tagesgespräch!

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 sind wir immer werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar.

Sie können uns auch über WhatsApp und Telegram einen Kommentar schicken, den wir dann gegebenenfalls in der Sendung zitieren. Die Nummer dafür ist die 0151 / 7 220 220 7.