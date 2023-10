Tagesgespräch live: Israel nach Hamas-Angriffen

Wenige Tage nach dem völlig überraschenden Angriff der Hamas auf Israel mehren sich Anzeichen für eine bevorstehende Bodenoffensive Israels. 300.000 Reservisten wurden mobilisiert - es ist die größte militärische Mobilmachung in der Geschichte Israels. Unterdessen gehen die Kämpfe weiter. Die Hamas droht mit der Tötung von Geiseln, unter denen sich auch eine Deutsche befindet, und Ministerpräsident Benjamin Netanjahu schwört Rache:

"Was die Hamas erleben wird, wird hart und fürchterlich sein. Wir sind erst am Anfang." Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu

Während die USA und Deutschland mit Großbritannien, Frankreich und Italien ihre "unerschütterliche und vereinte Unterstützung" für Israel zugesichert haben, ringt der israelische Geheimdienst um Erklärung. Stimmen, die die finanzielle Unterstützung für die Palästinenser einfrieren wollen, werden laut. Welche Auswirkungen hat der Krieg auf die Zivilbevölkerung in Israel und im Gazastreifen? Was bedeutet das alles und wie wird es in der Region weitergehen?

Zu Gast im Tagesgespräch bei Bayern 2-Moderator Achim Bogdahn sind heute Volker Beck, der Präsident Deutsch-Israelischen Gesellschaft, und Andrea Livnat. Sie ist Historikerin und leitende Redakteurin des deutsch-jüdischen Internetdienstes haGalil in Israel.

