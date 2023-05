Tagesgespräch: Leere Stellen, viele Arbeitslose - wie das?

Viele freie Stellen, viele Arbeitslose. Dennoch finden zahlreiche Betriebe keine Beschäftigten. Selbst für einfache Jobs. Wie kann das sein, wenn in Deutschland doch über zwei Millionen Menschen arbeitslos gemeldet sind? Liegt es an den Unternehmen? An den Bewerbern? Was läuft da falsch?

Lesen Sie hier: "Stimmung am bayerischen Arbeitsmarkt "leicht eingetrübt""

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden überall gesucht - besonders in sozialen, gesundheitlichen, technischen und handwerklichen Berufen. In einigen Branchen ist die Situation inzwischen so gravierend, dass die Regierung jetzt verstärkt auf Fachkräfte aus dem Ausland setzt: Bei einem Besuch in Kenia hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz beispielsweise gerade für die Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem ostafrikanischen Land starkgemacht.

Personalmangel, wie kann das sein?

Unternehmen suchen zwar grundsätzlich händeringend nach Personal - doch verhalten sie sich möglicherweise seit Corona und der Energiekrise zu vorsichtig und zurückhaltend? Wären gerade jetzt mehr unternehmerische Flexibilität und modernere Arbeitsmodelle gefragt?

Die Unternehmen selbst beklagen allerdings, dass viele Arbeitssuchende nicht die gewünschte Qualifikation mitbrächten. Fehlt es also an Abschlüssen? An beruflichen Bildungsmaßnahmen? Müsste die Beratung in den Jobcentern individueller werden? Und was könnten die Arbeitssuchenden beitragen? Sollten sie beispielsweise mobiler werden? Denn leider zeigt sich auch: Je länger jemand ohne Anstellung ist, desto geringer wird die Chance, je wieder einen Job zu bekommen.

Zu Gast bei Moderator Till Nassif ist Dr. Sandra Zimmermann, Arbeitsmarktforscherin am WifOR Institut.

Wie ist Ihre Meinung?

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 sind wir immer werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar.

Sie können uns auch über WhatsApp und Telegram einen Kommentar schicken, den wir dann gegebenenfalls in der Sendung zitieren. Die Nummer dafür ist die 0151 / 7 220 220 7.