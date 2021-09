LIVE in 41 Minuten

Tagesgespräch: Keine Quarantäne-Entschädigung für Ungeimpfte

Das Ende der Entschädigungszahlungen für ungeimpfte Arbeitnehmer in Corona-Quarantäne stößt auf ein geteiltes Echo. Ungerecht oder richtig? Was denken Sie? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch: 0800/9495955.