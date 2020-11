Tagesgespräch: Ist die islamistische Gefahr zurück?

In Wien haben Täter am Abend in einem Ausgehviertel in der Innenstadt zahlreiche Schüsse abgefeuert und dabei mindestens vier Menschen getötet und mehrere Personen schwer verletzt. Die Polizei geht inzwischen von einem islamistischen Anschlag aus. Erst in den letzten Wochen kam es in Frankreich zu mehreren Attacken mit islamistischem Hintergrund.

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und ARD-alpha fragt: Haben wir die islamistische Gefahr zu lange vernachlässigt? Was könnte man tun, um künftig Anschläge zu verhindern?

Diskutieren Sie mit.

Zu Gast bei Moderator Stefan Parrisius ist Dr. Alexander Straßner, Politologe und Terrorexperte von der Universität Regensburg.