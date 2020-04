Tagesgespräch: Ist der Kampf fürs Klima jetzt besonders wichtig?

Demonstrieren auf der Straße - das geht seit einigen Wochen nicht mehr. Die "Fridays For Future"-Bewegung will daher heute virtuell auf den Klimawandel aufmerksam machen. Der globale Klimastreik soll im Internet stattfinden statt mit Demos auf der Straße. Auch Transparente an Fenstern oder Kreidezeichnungen auf dem Boden sind als Zeichen der Solidarität ausdrücklich erwünscht, so die Veranstalter. Ergänzt wird der Protest durch digitale Angebote wie Reden und Musik, die im deutschen YouTube-Kanal von Fridays For Future gestreamt werden.

Das Tagesgespräch fragt: Bekommt in der aktuellen Corona-Krise die Klima-Krise noch die Aufmerksamkeit, die notwendig wäre? Befürchten Sie, dass nach der Krise Klimaschutz keine Rolle mehr spielt?

Wie ist Ihre Meinung?

Zu Gast bei Moderator Achim Bogdahn ist Prof. Claudia Kemfert. Sie ist die Leiterin der Abteilung "Energie, Verkehr und Umwelt" am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) und Autorin von "Mondays for Future: Freitag demonstrieren, am Wochenende diskutieren und ab Montag anpacken und umsetzen".

Außerdem meldet sich Cosima Schaaf zu Wort. Sie ist Aktivistin bei Fridays for Future.

