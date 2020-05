Tagesgespräch: Hotspot Schlachthof - was muss sich ändern?

Im Brennpunkt der aktuellen Diskussion über die Lage in deutschen Schlachthöfen steht der Umgang mit Saison-Arbeitskräften, sowie deren Unterbringung. In den vergangenen Tagen gab es massive Kritik an den Hygiene-Maßnahmen in vielen Betrieben. In einem Betrieb im Landkreis Straubing-Bogen wurde bei Tests festgestellt, dass sich bereits mehr als 80 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert haben.

Kabinett zur Lage in der Fleischindustrie

Das Corona-Kabinett der Bundesregierung hat Gespräche zur Lage in der Fleischindustrie auf übermorgen verschoben. Derweil kündigte Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) schärfere Strafen bei Verstößen gegen Hygiene-Auflagen an.

Das Tagesgespräch fragt: Wie bewerten Sie die Situation in der Fleischbranche? Welche Konsequenzen ziehen Sie persönlich aus der aktuellen Diskussion? Sollten die Fleischpreise erhöht werden, um bessere Arbeitsbedingungen gewährleisten zu können? Was muss sich in den Betrieben ändern?

Zu Gast bei Bayern 2-Moderator Stefan Parrisius ist Freddy Adjan, Stellvertretender Vorsitzender der NGG (Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten).

