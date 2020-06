Tagesgespräch: Haben Sie Erfahrungen mit Rassismus im Alltag?

Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in den USA gab es weltweit Proteste gegen Rassismus. Am vergangenen Wochenende protestierten auch in bayerischen Städten, darunter Würzburg, Aschaffenburg und München, tausende Menschen bei sogenannten "Silent Demos " - also stillen Kundgebungen. Die schwarz gekleideten Demonstranten wollten darauf aufmerksam machen, dass Diskriminierung ein alltägliches Phänomen ist.

Das Tagesgespräch fragt: Haben Sie schon Erfahrung mit Alltagsrassismus gemacht? Worin liegen Ihrer Meinung nach die Gründe dafür? Wie lassen sich Rassismus und Diskriminierung wirksam bekämpfen?

Zu Gast bei Moderatorin Stephanie Heinzeller ist Mo Asumang, Buchautorin und Regisseurin.

