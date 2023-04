Tagesgespräch: Gehören Wolf und Bär nach Bayern?

Im südlichen Landkreis Rosenheim in der Grenzregion zu Österreich sind am Mittwoch auf einer Weide zwei tote Schafe und ein verletztes Tier aufgefunden worden. Gesehen habe den Bären bisher niemand. Aber das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) warnt: "Nutztierhalter im Grenzgebiet des Landkreises zu Österreich sind aufgefordert, ihre Tiere möglichst nachts einzustallen sowie Herdenschutzmaßnahmen zu ergreifen." Weitergehende Maßnahmen würden geprüft. "Bei Begegnungen mit einem Bären gilt es, Ruhe zu bewahren." Nach dem tödlichen Angriff auf einen Jogger in Trentino also ein weiterer Vorfall mit einem Bären innerhalb von nur wenigen Tagen.

Bayern auf Bär vorbereitet

Laut Umweltminister Glauber sei Bayern auf das Thema Bär vorbereitet. Dem Bayerischen Rundfunk teilte er mit: "Die Sicherheit der Menschen steht immer im Mittelpunkt und hat uneingeschränkten Vorrang." Der Sachverhalt müsse jetzt fachlich genau aufgeklärt und die Lage vor Ort engmaschig beobachtet werden. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt jede Polizeidienstelle entgegen. "Im Ernstfall kommen alle Maßnahmen in Betracht", so Glauber. Nach den bisherigen Erkenntnissen verhält sich der Bär aber Menschen gegenüber scheu.

Gehören Wildtiere wie Wölfe und Bären zu Bayern?

Die Bärenattacke im Trentino führte zuletzt zu heftigen Diskussionen, ob die Tiere im dicht besiedelten Europa tatsächlich wieder angesiedelt werden sollten oder ob es nicht besser sei, sie zum Abschuss freizugeben. Zu den kritischen Stimmen zählt etwa Extrembergsteiger Reinhold Messner. Er sieht die Koexistenz von Touristen und Bären äußerst kritisch: Bären und Wölfe seien zu einem Problem geworden - für Landwirte, Züchter, Einwohner und Touristen.

Anders sieht es uns unser erster Gesprächsgast am heutigen Donnerstag, der Bärenexperte Moritz Klose vom World Wildlife Fund (WWF): "Ein Bär wird nicht als sogenannter Problembär geboren." Vielmehr könne es vorkommen, dass Bären lernen, menschliche Nähe aktiv zu suchen. Die Menschen müssen lernen, mit den Bären zu leben - "und das ist möglich". Er befürwortet auch die weitere Auswilderung von Wildtieren. "Bären, Luchse, Wölfe: Die gehören eigentlich zu unserer europäischen Tierwelt." Zugeschaltet ist außerdem Georg Kittenrainer, Erster Bürgermeister von Bayrischzell. An seine Gemeinde grenzt das Skigebiet Sudelfeld, wo 3 Schafe vom Bär gerissen wurden. Mit ihnen diskutieren wir im Tagesgespräch bei Moderatorin Christine Krueger.

Haben Bären und Wölfe etwas in Bayern zu suchen? Muss der Mensch den richtigen Umgang mit Wildtieren wieder mehr beachten? Oder überwiegt die Gefahr für den Mensch und die Wildtiere sollten sich nicht bei uns weiter ansiedeln dürfen?

