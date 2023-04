Tagesgespräch: Ende der Atomkraft in Deutschland richtig?

Emsland, Isar 2 und Neckarwestheim 2 – diese Woche gehen die Lichter in den letzten drei Atomkraftwerken in Deutschland für immer aus. Ihre Laufzeit war im November wegen der Energiekrise noch verlängert worden, nun endet auch ihr Betrieb und damit eine gesamte Ära. Der Ausstieg aus der Atomenergie bei uns soll auch unumkehrbar sein – so die Worte von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne): Die letzten drei AKW würden "früher oder später in den Rückbau gehen. Unser Energiesystem wird sich anders aufbauen: Wir werden bis 2030 zu 80 Prozent erneuerbare Energien haben."

Deutschland steigt aus – Polen steigt ein

Während der finale Countdown für die Atomkraft in Deutschland läuft, hat unser Nachbarland Polen verkündet, in die Atomenergie neu einsteigen zu wollen. Dort kann die Regierung den deutschen Ausstieg nicht verstehen. In Polen wird der Atomeinstieg quer durchs politische Spektrum mitgetragen. Ab 2026 soll gebaut werden, insgesamt sechs AKW sollen es bis Mitte der 2040er-Jahre werden. Und auch in Frankreich hält man am Mammut-Anteil der Atomenergie fest, obwohl dort erst im vergangenen Dürre-Sommer einige AKW gedrosselt werden mussten, weil die nötige Kühlung nicht mehr gegeben war.

Die Position unseres Studiogastes

Zu Gast im Tagesgespräch bei Moderator Stefan Parrisius ist Professor Claudia Kemfert. Die Energieökonomin und Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sieht die Energieversorgung in Deutschland auch ohne Atomkraft gesichert. Sie sagt: "Atomkraft ist zudem die mit Abstand teuerste Energie – und bei weitem teurer als Erneuerbare."

Wie ist Ihre Meinung?

Wie stehen Sie zum Ende der Atomkraft in Deutschland ab Samstag? Sind Sie erleichtert darüber? Oder sollten die Atomkraftwerke weiter am Netz bleiben?

