Tagesgespräch: Dürfen Sie so sein, wie Sie sich fühlen?

Diversität oder Diversity - nur ein abstrakter Begriff? Das Konzept von Diversität sagt, dass gerade die Verschiedenheit der Beteiligten und deren unterschiedliche Lebenserfahrungen ein Vorteil sind. So werden neue Perspektiven berücksichtigt und bessere Lösungen entwickelt. Vielfalt bedeutet neue Ideen und Innovationen - soweit die Theorie.

Das Tagesgespräch schaut heute, wie es im Alltag um die Vielfalt in unserer Gesellschaft steht. Wo ist Diskriminierung immer noch ein Problem? Wo wird die Vielfalt gelebt, wo kann sich jeder Menschen mit seiner ganzen Persönlichkeit einbringen wie er mag? Was erleben Sie in der Familie und im Bekanntenkreis, im Unternehmen oder in der Öffentlichkeit? Diskutieren Sie mit!

Zu Gast bei Tagesgespräch-Moderator Stefan Parrisius ist Gülcan Yoksulabakan-Üstüay. Sie ist Trainerin und Beraterin für Diversity-Management und arbeitet als Referentin für das Land Bremen.

