Tagesgespräch: Die Rechten im Aufwind - Was meinen Sie zur AfD?

In der Flüchtlingspolitik will die AfD eine "Festung Europa"

Mit Blick auf die Flüchtlingspolitik solle eine "Festung Europa" entstehen, die EU solle die Mitgliedstaaten beim Außengrenzschutz und bei Abschiebungen unterstützen.

Eine ausdrückliche Verurteilung des russischen Angriffskriegs findet sich in dem Wahlprogramm nicht. Es enthält lediglich die Feststellung: "Die russische Invasion in der Ukraine hat unter den Betroffenen viel Leid erzeugt." Die AfD fordert eine Wiederannäherung an Russland. Zu den USA geht die Partei auf Distanz.

Die AfD lehnt Maßnahmen im Kampf gegen die Erderwärmung ab und konstatiert eine "irrationale CO2-Hysterie". Sie will das Autofahren fördern, ebenso wie den Flugverkehr. Die Stromproduktion in den sechs zuletzt abgeschalteten Atomkraftwerken soll wieder aufgenommen werden. In der Familienpolitik sieht sich die Partei als Hüterin traditioneller Rollenbilder. Das Recht auf Abtreibung will sie weitgehend einschränken. Die Homo-Ehe lehnt die AfD ab.

