Tagesgespräch: Pannenminister - Ist Scheuer noch der Richtige?

Die Kritik wird schärfer: Im ZDF-Sommerinterview hat sich jetzt auch Markus Söder negativ über die Pannen bei der neuen Straßenverkehrsordnung geäußert. Wegen eines Formfehlers in der Novelle sind die umstrittenen Neuerungen nicht rechtswirksam. Der Ministerpräsident benennt auch einen Schuldigen: CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer. Der findet allerdings: Die neuen Raser-Strafen seien ohnehin "überzogen". Er will die Korrektur des Formfehlers mit einer Entschärfung für Tempoverstöße verbinden. Was ist von Andreas Scheuer zu halten? Und was von seinem Image als Auto-Minister?

Fehler aus dem eigenen Ministerium

Scheuers Umfragewerte sind schlecht. Von dem Debakel um die Pkw-Maut und die Dieselfahrverbote hat er sich noch längst nicht erholt. Jetzt nutzt er einen juristischen Fehler seines eigenen Ministeriums, anstatt ihn so schnell wie möglich zu beheben. Ist das unverantwortlich? Wie beurteilen Sie die Lage? Sollte der Pannenminister jetzt zurücktreten?