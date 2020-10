Tagesgespräch: Coronazahlen steigen - Wie unvorsichtig sind wir?

Viele von uns hatten schon das Gefühl, das Coronavirus sei beherrschbar geworden. Doch jetzt ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Sars 2-Virus sprunghaft angestiegen. Mit über 4.000 Fällen innerhalb von 24 Stunden ist ein neuer Höchststand erreicht, das meldet das Robert-Koch-Institut. Als Reaktion darauf haben die Bundesländer mehrheitlich beschlossen, innerdeutsche Urlauber aus Risikogebieten nur unter bestimmten Bedingungen zu beherbergen.

Die Pandemie ist nicht überstanden

Wie gehen Sie mit der Erkenntnis um, dass die Bedrohung durch Corona weiterhin sehr real ist? Erst recht jetzt, da es auf den Winter zugeht. Sind wir in der Zwischenzeit vielleicht zu nachlässig geworden? Haben uns zu viel erlaubt? Wie ernst nehmen Sie das Tragen der Maske? Beachten Sie die Abstandsregeln? Machen Sie sich Sorgen - und: Was tun Sie, um das Virus in Schach zu halten?

Zu Gast bei Bayern 2-Moderatorin Birgit Kappel ist Professor Dr. Oliver T. Keppler, Virologe und Leiter des Max von Pettenkofer-Instituts der LMU.

Wie ist Ihre Meinung?

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/949 5955 sind wir werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar.

Sie können uns auch über WhatsApp und Telegram einen Kommentar schicken, den wir dann gegebenenfalls in der Sendung zitieren. Die Nummer ist: 0151 / 7 220 220 7.