BR24Live Tagesgespräch 12.05 Uhr: Brauchen wir Auto-Kaufprämien?

4.000 Euro zusätzlich soll es laut einem Förderungskatalog einiger Bundesländer für den Kauf von Autos mit Elektro-, Brennstoffzellen- oder Plug-in-Antrieben geben, 3.000 Euro für den Kauf hochmoderner Verbrenner. Der Vorschlag, eine Prämie für neue Autokäufe zu zahlen, stieß bei der Opposition auf Kritik. Sowohl Politiker der Grünen, als auch der Linken, haben die Pläne scharf kritisiert.

Kurz vor dem anstehenden Autogipfel fragt das Tagesgespräch: Was halten Sie von einer Kaufprämie für Autos? Kann die gesamte Wirtschaft dadurch angekurbelt werden? Welche Fördermaßnahmen wünschen Sie sich in der Coronakrise? Was wären Alternativen zu den aktuellen Konjunkturprogrammen?

Zu Gast bei Moderator Achim Bogdahn ist Jürgen Pieper, Automobilexperte beim Bankhaus Metzler.

