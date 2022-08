Artikel mit Video-Inhalten

> Tagesgespräch: Brauchen wir eine Übergewinnsteuer?

Mehrere europäische Staaten besteuern bereits die Krisengewinne von Energiekonzernen. In der Ampel-Koalition ist vor allem die FDP dagegen. Was meinen Sie: Sollten wir bei uns eine Übergewinnsteuer einführen? Rufen Sie an unter 0800 / 94 95 95 5.