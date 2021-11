BR24live: Tagesgespräch - Braucht es eine Impfpflicht für alle?

Die Frage ist knifflig und die deutsche Öffentlichkeit tief gespalten: Darf der Staat zur Steigerung der Impfquote eine direkte oder indirekte Impfpflicht einführen? Für alle? Oder nur für bestimmte Berufsgruppen wie zum Beispiel Pflegende, Lehrerinnen und Mitarbeiter von Kitas? Und was ist dabei höher zu bewerten - der individuelle Schutz vor einer Infektion oder der solidarische Akt gegenüber unserer Gemeinschaft?

Impfpflicht für alle oder nur für bestimmte Berufsgruppen?

Ist eine Impfpflicht juristisch durchsetzbar? Das ist die eine Frage. Die andere: Ist eine Impfung medizinisch überhaupt in allen Fällen sinnvoll? Kinder zum Beispiel haben bei einer Corona-Infektion kein hohes Risiko für einen schweren Verlauf. Und was ist mit Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können?

Impfpflicht oder Lockdown?

Abgesehen davon mehren sich die Hinweise, dass Impfungen gegen Corona-Viren viel weniger lang anhalten als gedacht. Müssen wir uns also auf "Dauer-Impfungen" einstellen? Und sollten wir uns überhaupt eine Booster-Impfung genehmigen, während die Mehrheit der Menschen auf dieser Welt noch gar keine Gelegenheit zu einer Impfung hatte?

Zu Gast bei Bayern 2-Moderator Stefan Parrisius sind Josef Franz Lindner, Professor am Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Medizinrecht und Rechtsphilosophie an der Universität Augsburg, und Oliver Keppler, Professor für Virologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.