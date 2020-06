Tagesgespräch: Boom auf zwei Rädern: Brauchen Radler mehr Platz?

Eine Situation, die viele Fahrradfahrer kennen: Hinter einem drängeln die Elektro-Flitzer schon ungeduldig in der Schlange und vor einem macht ein breiter Kinderanhänger jedes Überholmanöver zu einer riskanten Angelegenheit. Immer mehr Menschen treten regelmäßig in die Pedale - gerade jetzt in der Corona-Zeit. Doch der Platz für Radler hat in unseren Städten nicht im gleichen Maße zugenommen. Viele Fahrradfahrer fühlen sich im Sattel nicht mehr sicher. Von Spaß ganz zu schweigen.

Der ADFC fordert deshalb schon länger: Mehr Platz für Radler - und eröffnet deutschlandweit immer mehr sogenannte Pop-Up-Radwege. Doch wie könnten dauerhafte Lösungen aussehen? Wie könnte der öffentliche Raum gerechter aufgeteilt werden? Wie könnte Deutschland fahrradfreundlicher werden? Und: Wie stehen die Chancen, dass das "Autoland" Deutschland zur "Radnation" wird?

Zu Gast bei Moderator Stefan Parrisius ist Bernadette-Julia Felsch, Vorsitzende des ADFC Bayern.