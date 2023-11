Tagesgespräch: Bleiben oder gehen — Soll die Ampel weitermachen?

Von einer "schweren Staatskrise" sprach Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Wochenende mit Blick auf die Ampel-Koalition in Berlin und spekulierte angesichts der aktuellen Probleme im Bundeshaushalt über Neuwahlen im nächsten Jahr. Er ist nicht der einzige. Die Rufe nach Neuwahlen werden angesichts der Uneinigkeit in der Regierung immer lauter. Insbesondere der Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner steht unter Druck. 60 Milliarden Euro muss er aus dem sogenannten Klima- und Transformationsfonds streichen. Nun hat Lindner angekündigt, die Energiepreisbremsen zum Jahresende auslaufen lassen zu wollen. Die Koalitionspartner SPD und Grüne wollen da allerdings nicht mitgehen.

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und ARD alpha fragt: Wie verfolgen Sie die aktuellen Entscheidungen der Ampel-Koalition? Wo liegen Ihrer Meinung nach die Probleme? Was muss sich ändern? Sollte die Regierung abgelöst werden? Wie stehen Sie zu Neuwahlen? Wie könnte eine Alternative zur aktuellen Bundesregierung aussehen?

Zu Gast bei Moderatorin Stephanie Heinzeller ist der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke.

