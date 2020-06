Tagesgespräch: Big City Dreams - Lebt sich's in Städten freier?

Junge Menschen wollen gerne dort sein, wo das Leben pulsiert, klar. Berufliche Perspektiven sind ein weiterer Grund, dort zu leben, wo die Auswahl vermeintlich am größten ist. Finden wir in Städten aber auch Zufriedenheit und Lebensglück? Leben wir in urbanen Gemeinschaften tatsächlich eigenständiger und autonomer? Ist es dort leichter, ein Leben zu gestalten, das zu uns passt?

Ein Leben, das zu uns passt

Schön muss eine Stadt vielleicht nicht unbedingt sein, um als attraktiv zu gelten, oder?Wie müsste eine Stadt also idealerweise beschaffen sein? Und: Welche sind ihre persönlichen Schwarm-Städte?

Bayerische Landesausstellung ist eröffnet

Vor 1.000 Jahren haben die Wittelsbacher mit ihren Stadtgründungen Bayern verändert. Die Bayerische Landesausstellung in Aichach und Friedberg steht heuter unter dem Thema: "Stadt befreit".

Zu Gast bei Moderatorin Christine Krueger ist Prof. Dr. Klaus Wolf. Er lehrt an der Universität Augsburg und ist gebürtiger Aichacher.