Tagesgespräch: Begeistern Sie die European Championships?

"Der Olympiapark ist jeden Tag rappelvoll, die Stimmung an den Wettkampforten überall in der Stadt ist sensationell. In der ersten Woche haben wir schon knapp 900.000 Menschen bewegt. Auch der Auftakt der Leichtathletik-EM hat für Gänsehaut gesorgt", sagt die begeisterte Gastgeberin Marion Schöne vom Olympiapark München über die European Championships. Und ja, nicht erst die frisch gebackenen Europameister, Sprinterin Gina Lückenkemper und Zehnkämpfer Niklas Kaul haben die Zuschauer nahezu elektrisiert. Auch am Königsplatz und anderen Orten in München begeistern Athletinnen und Athleten die Massen. Die Stimmung – einfach nur gigantisch. Ein Hauch von Olympia weht durch die Stadt, 50 Jahre nach den Spielen 1972.

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und ARD-alpha fragt: Wie Olympia, nur besser. Begeistern Sie die European Championships? Welchen Wettkampf haben Sie gefeiert? Und hätten Sie vielleicht auch Lust auf die Olympischen Spiele zurück in Deutschland?

Zu Gast bei Moderatorin Eva Kötting sind Burkhard Hupe, der ARD Sportreporter berichtet täglich von den European Championships, und Joachim Herrmann, Bayerischer Sport- und Innenminister.

