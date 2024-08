26.08.2024, 11:43 Uhr Livebeitrag

> Tagesgespräch: Anschlag in Solingen – Was muss jetzt passieren?

Tagesgespräch: Anschlag in Solingen – Was muss jetzt passieren?

Nach dem Anschlag mit drei Toten in Solingen diskutieren die Menschen in Deutschland: Was muss jetzt passieren? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit: 0800/9495 955.

Von Bayern 2 Tagesgespräch