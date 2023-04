Tagesgespräch: 25 Gramm Legalität – Cannabis-Freigabe okay?

Kiffen soll legal werden, und das schon in diesem Sommer. In Berlin hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die überarbeiteten Ampel-Pläne für ein liberales Cannabis-Gesetz vorgestellt. Mit Stufe 1 soll es schnell gehen. Noch im April soll ein Gesetzentwurf im Kabinett verabschiedet werden.

Darin steht, dass in als Vereinen organisierten Cannabis-Clubs mit maximal 500 Mitgliedern Cannabis angebaut und an Mitglieder abgegeben werden darf. Das Ganze nicht kommerziell und beschränkt in der Menge auf 50 Gramm im Monat und maximal 25 Gramm am Tag. Außerdem wird der Besitz von drei weiblichen, blühenden Pflanzen legal. In Stufe 2 soll die Abgabe in Modellregionen getestet werden. Dazu soll ein eigenes Gesetz kommen – aber erst nach der parlamentarischen Sommerpause.

Ein klares Nein aus Bayern

"Ich halte das für einen krassen Fehler", kommentiert der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) das Eckpunktepapier von Lauterbach. "Die entscheidende Frage ist, ob damit der Kinder- und Jugendschutz gestärkt werden kann. Wenn ich eine Droge verharmlose und zum Eigengebrauch freigebe und gleichzeitig betone: Das fördert den Jugendschutz."

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte sieht ebenfalls genau in diesem Bereich Probleme. "Wenn der Jugendschutz so umgesetzt wird, wie es bei Alkohol und Zigaretten der Fall ist, heißt das, dass das kein Jugendschutz ist, der Jugendliche vor Cannabis schützt", so Dominik Ewald, Sprecher des Landesverbandes Bayern. Laut den Medizinern muss man verhindern, dass Jugendliche unter 21 Jahren in Kontakt mit Cannabis kommen.

