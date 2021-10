Tag der Sondierungen: SPD und Union steigen mit in den Ring

Grüne und FDP haben schon zwei Sondierungsgespräche hinter sich. Ergebnisse allerdings drangen nicht nach draußen. Die Parteichefs der beiden Parteien gaben vor der Hauptstadtpresse keinerlei Hinweise. Nur so viel: Bei allem Trennenden versuche man jetzt, Brücken zu bauen. Die Gespräche seien in guter Atmosphäre verlaufen und der gemeinsame Wille bestehe, ein neues Bündnis auf die Beine stellen zu wollen.

SPD steigt in Sondierungen ein

Ein neues Bündnis will auch die SPD. Sie steigt heute in die Sondierungsgespräche ein. SPD Fraktionschef Rolf Mützenich schickt schon mal voraus, dass es durchaus gelingen könne, "schnell zu guten Ergebnissen" zu kommen. Und auch Parteichef Norbert Walter-Borjans betont in der Welt am Sonntag, dass diesmal "nicht bis zum Umfallen" sondiert werden müsse. Das Ziel der Sozialdemokraten sei eine Ampel, in der alle drei Partner ihre Stärken einbringen. "Wir werden uns auf Augenhöhe begegnen", so Walter-Borjans. Er zeigt sich zuversichtlich, dass im Oktober mit den formellen Koalitionsverhandlungen begonnen werden könne und setzt auf einen Abschluss bis Dezember.

FDP erhöht Druck

Weitaus schwieriger stellen sich die Verhandlungen für die Union dar. Einerseits verbindet die FDP inhaltlich mehr mit der Union als mit SPD und Grünen. Andererseits fordert FDP-Chef Christian Lindner CDU und CSU in der "Bild am Sonntag" auf, zu klären, ob sie wirklich regieren wollen. Lindner bezieht sich auf Äußerungen in der Union, dass erst Verhandlungen mit der SPD scheitern sollten, bevor CDU und CSU wieder ins Spiel kämen. Trotzdem: Die FDP sei an ernsthaften Gesprächen interessiert. Das ist auch aus der Union zu hören. CSU Generalsekretär Blume hatte Ende der Woche betont, dass alles dafür getan werde, die Möglichkeit, die bestehe, auch zu nutzen.

Union geht geschwächt in die Gespräche

Wie geschlossen und überzeugend CDU und CSU auftreten werden, ist fraglich. Am Nachmittag wollen sich die Sondierungsteams abstimmen. Die Union geht in mehrfacher Hinsicht geschwächt in die Gespräche.

Der Druck auf CDU-Chef Laschet steigt von Tag zu Tag. Aus den eigenen Reihen wächst die Kritik. Die Rufe nach Erneuerung und Neuaufstellung werden immer lauter. Wie lange kann Laschet sich noch halten? Diese Frage stellen sich zunehmend mehr Unions-Politiker. Dazu kommen erneut schlechte Umfragewerte. 66 Prozent der Befragten im DeutschlandTrend des ARD-Morgenmagazins meinen, Laschet solle nach dem Debakel bei der Bundestagswahl sein Amt niederlegen. Und auch auf die Frage, welche Koalition die bessere sei, spricht sich die Mehrheit für ein Bündnis aus SPD, Grünen und FDP aus.