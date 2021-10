Tag der Einheit: Merkel fordert Einsatz für die Demokratie

Beim zentralen Festakt zum Tag der Deutschen Einheit hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Deutschen in West und Ost zum Respekt vor ihren jeweiligen Biografien sowie der Demokratie aufgerufen.

Deutsche Einigung "noch kein abgeschlossener Prozess"

Wenn jeder Einzelne und jede Einzelne sich "gehört und zugehörig" fühle, könne daraus Solidarität erwachsen, sagte Merkel am Sonntag in Halle/Saale. Sie kritisierte zugleich, Ostdeutsche wie sie selbst erlebten bis heute Bewertungen, als zähle ihr Leben in der DDR "nicht wirklich" und sei nur "Ballast". Die Kanzlerin erinnerte daran, dass die Wiedervereinigung vor 31 Jahren für das Leben der Menschen im Osten Deutschlands weit mehr Veränderungen gebracht habe als im Westen. "Deprimierende Erfahrungen" von ihnen dürften nicht ignoriert oder vergessen werden. Die deutsche Einigung sei "kein abgeschlossener Prozess".

Demokratie muss immer wieder neu errungen werden

Zudem rief Merkel zum andauernden Einsatz für die Demokratie auf. "Demokratie ist nicht einfach da. Sondern wir müssen immer wieder für sie miteinander arbeiten, jeden Tag", sagte die CDU-Politikerin beim Festakt zum 31. Tag der Deutschen Einheit am Sonntag in Halle an der Saale. Manchmal, so fürchte sie, werde mit den demokratischen Errungenschaften etwas zu leichtfertig umgegangen.

Merkel: Desinformation und Hass greifen die Demokratie an

In dieser Zeit seien zusehends Angriffe auf so hohe Güter wie die Pressefreiheit zu sehen. Zu erleben sei eine Öffentlichkeit, in der mit Lügen und Desinformation Ressentiments und Hass geschürt würden. "Da wird die Demokratie angegriffen", sagte Merkel. Daher stehe nicht weniger als der gesellschaftliche Zusammenhalt auf dem Prüfstand.

Die Kanzlerin verwies auch auf Angriffe auf Menschen, die sich für das Gemeinwohl einsetzten wie Feuerwehrleute und Kommunalpolitiker. "Die verbale Verrohung und Radikalisierung, die da zu erleben sind, dürfen nicht nur von denen beantwortet werden, die ihr zum Opfer fallen, sondern müssen von allen zurückgewiesen werden." Denn allzu schnell mündeten verbale Attacken in Gewalt.

Den in Afghanistan eingesetzten Soldatinnen und Soldaten bekundete Merkel "höchsten Respekt und Dank" und warb dafür, die Handlungsfähigkeit der EU in der Außen- und Sicherheitspolitik zu stärken.

Kirchen rufen zu Toleranz und friedlichem Miteinander auf

In einem ökumenischen Gottesdienst hatten zuvor auch die Kirchen zur Wachsamkeit mit Blick auf Gefährdungen der Demokratie aufgerufen. Der katholische Magdeburger Bischof Gerhard Feige forderte, angesichts fremdenfeindlicher, rassistischer und antisemitischer Tendenzen seien "konsequentere politische Bemühungen und eine mutige Zivilgesellschaft" notwendig. Er plädierte für "eine Kultur der Wachsamkeit und des berechtigten Widerspruchs, damit unsere Gesellschaft nicht aus dem Lot gerät".

Es sollten "alle Menschen guten Willens noch entschlossener für Toleranz und und ein friedliches Miteinander eintreten", forderte Feige. Er mahnte, beim Ausgleich unterschiedlicher Interessen "dem Osten Deutschlands noch mehr Gerechtigkeit zukommen zu lassen".

An dem Gottesdienst wirkten auch Spitzenvertreter der evangelischen Kirchen in Sachsen-Anhalt sowie der Vorsitzende der Allgemeinen Rabbinerkonferenz Deutschland, Andreas Nachama, und der Vizevorsitzende des Dachverbandes Islamischer Gemeinden in Sachsen-Anhalt, Djamel Amelal, mit.

Merkel würdigt den Mut der Menschen in der DDR

Merkel erinnerte in ihrer Ansprache auch an den mutigen Einsatz vieler Menschen in der DDR bei der friedlichen Revolution 1989/90. Man dürfe nie vergessen, dass es auch anders hätte ausgehen können. Sie würdigte zudem die Demokratiebewegungen in Osteuropa und die Unterstützung der westlichen Partner auf dem Weg zur deutschen Vereinigung.

Dank an Merkel für 16 Jahre Einsatz für vereintes Deutschland

Der amtierende Bundesratspräsident, Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), dankte der scheidenden Kanzlerin für ihr politisches Engagement. Er hob hervor, dass in entscheidenden Zeiten in Deutschland und Europa 16 Jahre lang eine Regierungschefin ostdeutsche Erfahrungen habe einbringen können.