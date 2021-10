Tag der Deutschen Einheit: Politisch bleibt man sich fremd

"Merci, Deutschland" betitelte der einflussreiche französische Philosoph, Bernard-Henri Lévy, vor kurzem seinen Essay in der Süddeutschen Zeitung. Er sieht Deutschland nach der Bundestagswahl geradezu als Leuchtturm einer stabilen und vor allem lebendigen Demokratie.

Hygieneabstand zur AfD auf Bundesebene

Dass die Linkspartei unter die Fünf-Prozent-Hürde rutschte, und die AfD zwar immer noch stark, aber viel schwächer als die Rechte in seiner Heimat ist, sieht der französische Beobachter als großen Gewinn.

Bernard-Henri Lévy: "Obendrein wird die radikale Rechte durch den cordon sanitaire ausgegrenzt, eine Art Hygieneabstand, den die beiden großen Parteien, ohne viel Aufhebens darum zu machen, um diese AfD gezogen haben." Tatsächlich wird Deutschland mit einer höchstwahrscheinlichen Dreierkoalition gesellschaftlich sogar noch mittiger verortet sein als bisher.

Erstwähler mehrheitlich eher bei Grünen und FDP

Innenpolitisch gesehen passt die Linke auch so gar nicht mehr ins Bild einer modernen Gesellschaft, in der Erstwählerinnen und Jungwähler mehrheitlich entweder bei Grünen oder FDP andocken, in Aktien investieren, gemeinsam Freiheit und Klimaschutz priorisieren und mit Digitalisierung einem bürokratisch-adipösen Staat zu Leibe rücken wollen.

Im Osten hat die Linke ihre Heimat als Kümmerer und mehr noch als Pflegerin der Opfer-Mentalität eingebüßt. Letztere Aufgabe hat jetzt die AfD übernommen.

Der Einfluss des Ostens im Bund wird zurückgehen

Zehn Direktmandate hat sie allein in Sachsen gewonnen - die CDU, die mit Michael Kretschmer den Ministerpräsidenten stellt, dagegen nur vier Direktmandate. In parteipolitischen Farben gesehen machen vor allem drei ostdeutsche Bundesländer schlichtweg blau: Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Das schmälert insgesamt den Einfluss Ostdeutschlands auf Bundesebene. Denn wie die Linke ist auch die radikale Rechte – auch im praktischen Sinn des Wortes – noch randständiger geworden. Die AfD wird im neuen Bundestag eine Opposition unter ferner liefen sein, nicht mehr dem prestigeträchtigen Haushaltsausschuss vorsitzen, nicht mehr das Rederecht gleich nach dem Bundeskanzler haben, also ins mediale Aus rücken.

Die vielen ostdeutschen AfD-Abgeordneten im Bundestag laufen quasi ins Leere. Sie nützen ihren Wählern wenig dabei, Ost-Interessen durchzusetzen, denn ihre Fraktion hat praktisch kaum Einfluss.

Die Republik ist parteipolitisch dreigeteilt

Während im Süden und Südwesten der Republik immer noch CSU und CDU stark sind, färben die starken Gewinne der SPD den Norden, Nordosten und Westen rot. In den Großstädten punkten die Grünen, dagegen im Osten kaum und auch in ländlichen Regionen wenig.

Selbst in Baden-Württemberg, wo die Grünen mit ihrem überaus populären Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann regieren, erreichten sie bei der Bundestagswahl nur 17,2 Prozent der Zweitstimmen, die CDU dagegen lag mit 24,8 Prozent an der Spitze. Parteipolitisch ist die Republik also fast dreigeteilt.

Wen interessiert die Deutsche Einheit noch?

Genau eine Woche vor dem Tag der Deutschen Einheit stürzte auch der bisherige Ost-Beauftragte der Bundesregierung Marco Wanderwitz, CDU, ab. Er verlor das Direktmandat Chemnitz Umland, das er fünf Mal hintereinander verteidigt hatte. Er hatte immer wieder davor gewarnt, dass Teile der Bevölkerung im Osten "gefestigte nicht-demokratische Ansichten" vertreten. Das wollte man offensichtlich in Ostdeutschland nicht wahrhaben.

Scheinbar widersprüchlich ist dagegen, dass Tesla und VW vor allem im Osten E-Autos in Serie vom Band gehen lassen und damit die Ökologisierung puschen, dort aber eine gesellschaftspolitische Heimat von Vorgestern Hochkonjunktur hat.

Insgesamt spielt das Thema deutsche Einheit eine immer geringere Rolle. Denjenigen, die vor über dreißig Jahren weder Wende noch Wiedervereinigung bewusst miterlebt haben, ist der Osten und seine Belange egal. Schließlich redet auch niemand mehr darüber, dass das Saarland später dazu kam.