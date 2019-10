Unter dem Motto "Mut verbindet" haben führende Vertreter der Bundesrepublik in Kiel 29 Jahre deutsche Einheit gewürdigt.

An einem ökumenischen Gottesdienst in der Kirche Sankt Nikolai und einem Festakt nahmen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie weitere Spitzenpolitiker teil. Zum Bürgerfest an der Kieler Förde kamen Zehntausende Bürger.

Merkel: "Historischer Glücksmoment der Nation"

Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte, die Wiedervereinigung müsse als "historischer Glücksmoment der Nation", aber auch als "Anerkennung unterschiedlicher Lebenserfahrungen auch mit Verlust" gesehen werden.

"Auf die Last der Teilung folgte die Wucht der Einigung. Die deutsche Einheit ist kein Zustand, einmal vollendet und abgeschlossen, sondern ein fortwährender Prozess; ein ständiger Auftrag, der alle Deutschen betrifft." Angela Merkel, Bundeskanzlerin

Merkel fordert Offenheit und Austausch

Individuelle Freiheit sei nicht ohne individuelle Verantwortung zu haben. Merkel rief zu Offenheit im Austausch untereinander auf, zu globalem statt nationalem Denken und zu Kompromissbereitschaft. Zugleich forderte sie ein Nein zu Intoleranz, Antisemitismus und Ausgrenzung von Minderheiten.

"Freuen wir uns an der Vielfalt unseres Landes." Angela Merkel

Wieder etwas mutiger werden

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) erinnerte an den Mut der Ostdeutschen 1989. Er rief dazu auf, "selbst wieder etwas mutiger zu werden" und sich "nicht von Zukunftsangst überwältigen und von Angstmachern in Extreme treiben zu lassen".

Die Deutschen hätten "objektiv keinen Anlass, verzagt oder verzweifelt zu sein", so der amtierende Bundesratspräsident laut vorab verbreitetem Redemanuskript. Zur Verteidigung einer offenen Gesellschaft brauche es Mut, in Diskussionen gegenzuhalten, und die Bereitschaft, miteinander zu reden, so Günther.

Bedeutung der Kirche für die Einheit

Auch Kirchenvertreter würdigten die Wiedervereinigung und die vorausgehende friedliche Revolution.

"Ich bin allen von Herzen dankbar, die sich nicht schrecken ließen von Staatsmacht und Willkür." Kristina Kühnbaum-Schmidt, evangelische Landesbischöfin

Auch Kirchengemeinden hätten damals ihre Türen geöffnet und seien so "Erprobungsräume für Freiheit inmitten von Unfreiheit" geworden. Auch heute brauche es solche Räume, in denen die Freiheit für ein nachhaltiges Leben in der Bewahrung von Gottes Schöpfung gelebt werde, so die Bischöfin.

Zeit der Heilung

Freie Fahrt zwischen alten und neuen Bundesländern sei heute erfreulicherweise selbstverständlich, sagte der katholische Hamburger Erzbischof Stefan Heße. "Heute blicken wir zurück auf das, was wir in den letzten 30 Jahren erreicht haben", so Heße. Die Wiedervereinigung sei längst nicht vollendet, die "Zeit der Heilung, des Wachsens, des Reifens, der Erneuerung" noch im vollen Gange.