Appelle zum Zusammenhalt prägen Tag der Deutschen Einheit

Beim zentralen Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in Erfurt hat Bundesratspräsident Bodo Ramelow (Linke) für ein Miteinander der Deutschen auf Augenhöhe und eine Einheit in Vielfalt geworben. Gräben könne man nur schließen, wenn man sie sich bewusst mache, sagte der thüringische Ministerpräsident. Nur durch Gemeinsamkeit und Solidarität könnten die Krisen und Herausforderungen gemeistert werden, die viele Menschen in Sorge versetzten. Der Linken-Politiker nannte die Corona-Pandemie, Energieknappheit und den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine.

Ramelow: "Wir müssen uns gemeinsam verändern"

"All diese Ereignisse und Prozesse werden unsere Wirtschaftsstruktur, unsere Arbeitswelt und unsere gesamte Lebensweise verändern", sagte Ramelow. Deutschland stehe vor einer Umbruchphase. Aber Deutschland könne durch seine Unterschiedlichkeit Kraft schöpfen und gemeinsam das Leben von morgen gestalten. "Wir müssen und wir werden uns gemeinsam verändern, damit wir auf diese Weise weiter zusammenwachsen", so Ramelow.

Bas: Zusammenhalt und Zuversicht wichtig

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) rief zu mehr Zusammenhalt und Zuversicht auf. In ihrer Festrede sagte sie: "Seit 1990 haben wir Deutsche gemeinsam viele Krisen und Umbrüche gemeistert. Das Wichtigste dabei war und bleibt: Wir halten zusammen!" Auch wenn dies nicht immer einfach sei. An historischen Wendepunkten müsse man einander aufmerksam zuhören und Begegnung wieder stärker suchen. "Wir brauchen mehr Vertrauen in unser Land, in unsere Fähigkeiten und zueinander."

Bas erklärte: "Das Feiern fällt uns schwer in diesem Jahr." Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und des Klimawandels machten vielen Menschen Angst . Vor diesem Hintergrund sei Zusammenhalt wichtiger denn je.

Scholz: Feiern "wichtiges Zeichen zur richtigen Zeit"

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nannte die Feiern zum Tag der Deutschen Einheit "ein gutes, ein wichtiges Zeichen zur richtigen Zeit". In Europa gebe es heute eine Einheit demokratischer Rechtsstaaten, die auf soziale Marktwirtschaft setzten. "Das wird uns stark machen, auch in der Zukunft", sagte er am Rande der Feierlichkeiten unter dem Motto "zusammen wachsen".