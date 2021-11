Täterarbeit: Wie Männer von der Gewalt loskommen

"Wer schlägt, der geht." So das Leitmotiv des Gewaltschutzgesetzes, das im Jahr 2002 eingeführt wurde. Tatsächlich hat sich seitdem einiges verändert in Sachen "Häusliche Gewalt" und den damit verbundenen Schutzmaßnahmen. Die Polizei kann Täter - und in den allermeisten Fällen sind die Täter Männer - zum Beispiel aus der Wohnung verweisen. Für die Opfer, meist Frauen, gibt es zunehmend entsprechende Schutzangebote. Doch Akutangebote sind wichtig, damit eine Situation nicht weiter eskaliert, damit die Opfer vor weiteren Angriffen des Täters geschützt bleiben.

Danach fragen sich so manche Täter, wie es überhaupt so weit kommen konnte, dass sie handgreiflich geworden sind. Nur wenige suchen dabei die Schuld bei sich selbst. Aber es gibt solche Männer. Und sie wollen von ihrer Gewaltbereitschaft loskommen. Auch für sie gibt es Angebote. Täterarbeit nennt sich das. Gabriele Knetsch hat Männer getroffen, die das, was sie ihren Frauen angetan haben, auf keinen Fall wieder tun wollen und die sich deshalb ihrer Schuld gestellt haben.

Betroffene sollen eigene Gefühle erkennen

Einer von ihnen ist Hans Sebald (Name von der Redaktion geändert). Er beschreibt, wir er heute mit einer Situation umgeht, in der es davor zu Gewalttätigkeiten gekommen wäre. "Es ist wieder eskaliert, der Stresspegel ist auf einen Schlag gestiegen. Da habe ich gemerkt, wie das Kribbeln anfängt. Wut. Stocksauer. Dann bin ich gegangen. Weg. Raus. Situation verändern."

Hans Sebald weiß inzwischen, wie er verhindern kann, nochmal gewalttätig zu werden. Vor einem Jahr sah das noch anders aus: Der dreifache Vater stieß seine Frau zu Boden und schlug ihr ins Gesicht. Kurz darauf meldete sie ihn bei der Täterberatungsstelle der Diakonie Rosenheim an. Weil sie sonst keine Perspektive mehr für ihre Beziehung gesehen hätte.

Empathie entwickeln

Einer der Angestellten dort ist der Sozialarbeiter Simon Tica. Seine Aufgabe ist es, im Gespräch mit den Tätern immer wieder nachzubohren, um zum Kern der Gewalt vorzustoßen. Beim Tätertraining sollen die Betroffenen lernen, die eigenen Gefühle zu erkennen, aber auch Empathie für das Opfer zu entwickeln.

Das will auch Peter Grundler, der bei der Gewaltberatung Nürnberg arbeitet, bei seinen Klienten erreichen. "Wir möchten, dass die Männer sich spüren. Wir möchten, dass die Männer ihre eigenen Grenzen erleben. Wir möchten, dass die Männer ein empathisches Verhalten lernen." Es solle immer wieder der Fokus auf die Gewalttat gelenkt werden, damit die Männer dann viel bewusster sagen könnten: Jetzt sei ihnen klar, warum sie in einer Konfliktsituation so gehandelt hätten.

Sich zur Tat bekennen - Die Tatrekonstruktion

Ein besonders heikler Punkt im Tätertraining ist die Tatrekonstruktion. Dabei soll der Klient detailliert den Tathergang aus dem Gedächtnis hervorholen. Das fällt jedoch vielen sehr schwer, weil die Tat oft verdrängt wird. Auch Hans Sebald hat diesen Punkt noch nicht erreicht. Wenn er versucht, den Tathergang zu rekonstruieren, wird es schnell schemenhaft in seinem Kopf. Er kann sich nicht mehr richtig erinnern. Oder noch nicht. Dahin will er noch kommen beim Tätertraining.

Angst vor gesellschaftlicher Verurteilung

Anders als Hans Sebald schaffen viele Täter jedoch nicht den Schritt, über ihre Gewalttätigkeit zu sprechen, denn es ist immer noch ein gesellschaftliches Tabu, offen darüber zu reden. Schwierige Lebenssituationen werden im Austausch mit anderen Männern lieber vertuscht, um das Bild der heilen Welt zu wahren. Anstatt darüber zu reden, wird Gewalttätigkeit verdrängt und geleugnet. Denn viele Betroffene haben das Gefühl, alleine dazustehen, und fürchten sich davor, als Gewalttäter in der Öffentlichkeit abgestempelt zu werden.

Dass sich jemand von sich aus einem Täterprogramm anmeldet, passiert deshalb eher selten. Hans Sebald ist einer der wenigen, die selbst die Initiative ergriffen und sich zu einem Täterprogramm angemeldet haben. Die meisten, die eine Täterberatung in Anspruch nehmen, kommen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft oder vom Jugendamt.

Täter gibt es in allen gesellschaftlichen Schichten

Täter beiden Geschlechts kommen aus ganz unterschiedlichen Milieus, betont Simon Tica von der Diakonie Rosenheim. "Wenn wir von Gewalt sprechen, haben wir das im Kopf, dieses Klischee: Da war jetzt jemand zehnmal im Gefängnis, ist im Ghetto aufgewachsen. Das haben wir so nicht." Gewalt ziehe sich durch alle gesellschaftlichen Schichten. Das könne vom Beamten über den Arzt überall hingehen.

Auslöser der Gewalt - Wenn der Stresspegel steigt

Auslöser von häuslicher Gewalt sind dabei vieldimensional, denn sie entsteht häufig dann, wenn Vieles auf einmal zusammenkommt: Schwierigkeiten beruflicher Art, finanzielle Sorgen, Zusammenleben auf engem Raum. Das alles wird zusätzlich verstärkt durch die Corona-Pandemie: wenn die Kinder plötzlich den ganzen Tag daheim bleiben müssen oder Kurzarbeit droht. Stress ist aber nicht der einzige Auslöser für häusliche Gewalt, erklärt Peter Grundler. Oft fehlt es einfach an Wissen, wie Konflikte gelöst werden können und wie mit Stresssituationen umgegangen werden kann.

Gewalttätiges Verhalten kann verlernt werden

Dieses Wissen sollen sich die Männer bei der Täterberatung aneignen. Sie sollen Strategien erlernen, um Gewaltsituationen zu verhindern. Ein wichtiger Schritt dahin ist, dass die Täter ihre Tat anerkennen und die Verantwortung dafür eingestehen. Erst dann kann ein Tätertraining erfolgreich abgeschlossen werden. Grundsätzlich gilt aber: Genauso wie gewalttätiges Verhalten erlernt wird, kann man es auch wieder verlernen. Das braucht Zeit und Ausdauer. Und Arbeit - behutsame Begleitung beim Eintauchen in die eigene Gefühlswelt und beim Formulieren derselben - ohne dabei die Fäuste zu benutzen.