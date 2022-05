Täter kündigte Massaker an US-Grundschule bei Facebook an

Der Täter des Massakers an 21 Menschen in einer Grundschule in Texas hat seine Tat Minuten vorher bei Facebook angekündigt. In dem sozialen Netzwerk habe er geschrieben, dass er auf eine Grundschule schießen werde, sagte Gouverneur Greg Abbott. Der Gouverneur erklärte, der 18-Jährige habe bei der Attacke auf die Robb Elementary School in Uvalde ein AR-15-Sturmgewehr benutzt.

Halbe Stunde vor dem Massaker drei Nachrichten

Etwa 30 Minuten davor habe er drei Nachrichten geschrieben. Darin kündigte er den Angaben zufolge an, seine Großmutter zu erschießen, anschließend erklärte er, dass er dies getan habe. Doch die Großmutter überlebte. Schließlich schrieb er, er werde eine Grundschule angreifen.

Facebook: Kooperieren mit Ermittlungsbehörden

Der Facebook-Sprecher Andy Stone erklärte, bei den Beiträgen habe es sich um private Direktnachrichten gehandelt, die erst nach der "schrecklichen Tragödie" entdeckt worden seien. Facebook kooperiere mit den Ermittlern.

Keine kriminelle Vorgeschichte bekannt

Der 18-Jährige, selbst noch ein Schüler, hatte am Dienstag 19 Kinder und zwei Erwachsene in einem Klassenzimmer erschossen. Er wurde von einem Grenzschutzbeamten erschossen. 17 Menschen wurden verletzt. Abbott sagte, es sei bei dem Täter keine kriminelle Vorgeschichte bekannt und auch keine Vorgeschichte psychischer Erkrankungen.

Joe Biden will nach Texas reisen

Derweil kündigte US-Präsident Joe Biden an, die betroffene Gemeinde bald zu besuchen. Biden sagte im Weißen Haus in Washington, er wolle "in den nächsten Tagen" mit seiner Ehefrau Jill nach Texas reisen und sich dort mit Familien treffen. Er wolle ihnen sein Mitgefühl zeigen und der Gemeinde etwas Trost spenden in einer Zeit von Schock, Trauer und Trauma.

Erneut beklagte der Präsident das Ausmaß an Waffengewalt in den USA. "Ich habe einfach satt, was da vor sich geht", sagte Biden und warb einmal mehr für eine Reform der Waffengesetze im Land. Viele Änderungen könnten einen Unterschied machen, ohne dass sich dies negativ auf den zweiten Verfassungszusatz auszuwirken würde.

Biden: "Gegen den gesunden Menschenverstand"

Das Recht auf Waffenbesitz in den USA ist in der Verfassung verankert. Der entsprechende Passus stammt aus dem 18. Jahrhundert. Biden betonte, bei der Verabschiedung des zweiten Verfassungszusatzes habe es bestimmte Waffen noch gar nicht gegeben. Dass ein 18-Jähriger heute einfach in ein Geschäft gehen könne, um Kriegswaffen zu kaufen, sei nicht richtig. "Das ist gegen den gesunden Menschenverstand."