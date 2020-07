Täter festgenommen: Geiselnahme in Ukraine beendet

Eine Geiselnahme in einem Bus hat die Ukraine in Atem gehalten: Nach stundenlangen Verhandlungen wurde der schwer bewaffnete Täter in der Großstadt Luzk festgenommen. Alle 13 Geiseln seien freigekommen, teilte die Polizei mit.

Bei der Beendigung der Geiselnahme war auch ein Schützenpanzer im Einsatz. Polizisten stürmten den Bus, außerdem wurde eine Blendgranate gezündet. Von den Einsatzkräften hieß es jedoch anschließend, der Geiselnehmer habe sich ergeben.

Geiselnehmer brachte Linienbus in seine Gewalt

Am Dienstagmorgen hatte der Mann in der Stadt einen Linienbus in seine Gewalt gebracht. Er war mit einem Sturmgewehr bewaffnet und zerschoss damit zwei Fenster des Fahrzeugs.

Nach Angaben der Polizei soll der Mann auch Sprengsätze bei sich getragen haben. Der 44-Jährige habe zehn Jahre im Gefängnis gesessen und sei wegen psychischer Erkrankungen in Behandlung. Nach Gesprächen mit der Polizei ließ der mutmaßliche Täter zwischenzeitlich drei Menschen gehen, darunter eine schwangere Frau.

Präsident Selenskyj erfüllte eine Forderung

Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach vor der Festnahme mit dem Geiselnehmer persönlich und erfüllte offenbar eine seiner Forderungen: Auf Facebook veröffentlichte der Präsident ein nur wenige Sekunden dauerndes Video. Darin forderte er die Menschen auf, die amerikanische Dokumentation "Earthlings" über Tierschutz aus dem Jahr 2005 anzuschauen. Das soll der Täter, der sich wohl für Tierrechte einsetzt, von Selenskyj verlangt haben.

Das Video wurde nach der Freilassung der Geiseln wieder von der Seite gelöscht. Beobachter befürchten, dass Selenskyj, der erst seit einem Jahr im Amt ist, mit dem Eingehen auf die Forderung Trittbrettfahrer zum Nachahmen ermutigen könnte. Selenskyj selbst hatte im Laufe der Verhandlungen betont, auf jeden Fall Opfer vermeiden zu wollen.

Täter drohen bis zu 15 Jahre Haft

Der Geiselnehmer forderte zudem, dass unter anderem Vertreter von Kirche und Staat wie Ex-Präsident Petro Poroschenko und Innenminister Arsen Awakow sich öffentlich als "Terroristen" bezeichnen. Darauf wurde jedoch nicht eingegangen.

Die Sicherheitskräfte hatte das Zentrum der 200.000-Einwohner-Stadt abgeriegelt und die Bewohner aufgefordert, nicht auf die Straße zu gehen. Dem Täter drohen wegen Terrorismus und Geiselnahme bis zu 15 Jahre Haft.

