Tabuthema Fracking: Was der Finanzminister jetzt fordert

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) dringt auf einen schnellen Einstieg in die Förderung von heimischem Schiefergas mittels Fracking. "Wir haben in Deutschland erhebliche Gasvorkommen, die gewonnen werden können, ohne das Trinkwasser zu gefährden", sagte der FDP-Vorsitzende den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die Förderung sei "auch unter ökologischen Voraussetzungen verantwortbar", erklärte Lindner demnach. "Es wäre eher nicht verantwortbar, aus ideologischen Festlegungen auf Fracking zu verzichten."

Fracking in Deutschland seit 2017 verboten

"An mehreren Standorten in Deutschland" sei umweltverträgliches Fracking möglich, zitieren die Funke-Zeitungen den Bundesfinanzminister.

"Wir müssen rasch an die Förderung herangehen. Ich bin zuversichtlich, dass wir in wenigen Jahren einen relativ großen Bedarf aus heimischen Gasquellen decken. Es ist ratsam, das zu tun, wenn man sich die Entwicklung auf der Welt anschaut."

Beim Fracking wird in Erdschichten enthaltenes Erdgas mit Chemikalien und Druck extrahiert. Seit 2017 ist hierzulande die Gewinnung von Gas aus Schiefer- und Kohleflözschichten verboten, weil dies auch das Grundwasser verunreinigen könnte. Aus der Wirtschaft und aus den Parteien FDP, CDU/CSU und AfD kamen zuletzt wiederholt Rufe nach einer Aufhebung dieses Verbots.

Verband: Großes Potential beim Fracking

Nach Ansicht des Bundesverbands Erdgas, Erdöl und Geoenergie könnten "mehr als zehn Prozent des deutschen Erdgasverbrauchs" durch Fracking gedeckt werden. Der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Ludwig Möhring, sieht in der Schiefergas-Förderung in Deutschland eine Möglichkeit, die Importabhängigkeit allgemein zu verringern. Fördern ließen sich so "bis zu zehn Milliarden Kubikmeter pro Jahr, gegebenenfalls mehr", sagte Möhring Anfang Oktober gegenüber BR24.

Mit Blick auf einen möglichen Zeitplan sagte Möhring, dies würde zwar nicht über Nacht gelingen, sei "aber mittel- und langfristig absolut eine Option". Rein technisch könne man diese Fördermethode "vom Niederbringen der Bohrung bis zur Förderung des ersten Gases" in sechs Monaten umsetzen. Allerdings gebe es vorgelagerte Genehmigungsverfahren und in Deutschland müssten dazu Gesetze geändert werden.

Söder fordert Fracking schon seit Monaten - jetzt auch Merz?

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte im Sommer bereits Fracking ins Spiel gebracht und dabei auf Norddeutschland geschielt - insbesondere nach Niedersachsen. Dieses Bundesland reagierte jedoch ablehnend.

Beim CSU-Parteitag am Samstag ging indirekt auch der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz noch einmal auf dieses Thema ein. "Es kann sein, dass wir mit eigener Erdgas-Förderung in Deutschland weiterkommen. Wir haben in Niedersachsen Vorkommen, die reichen für 20 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland", sagte Merz in Augsburg. Und dann fügte der CDU-Vorsitzende hinzu: "Glaubt jemand ernsthaft, dass wir LNG-Terminals bauen, dass uns andere Länder Gas liefern, was wir im eigenen Land nicht bereit sind zu fördern. Wir müssen über dieses Thema reden - nicht gegen die Bevölkerung, aber mit der Bevölkerung." Denkverbote müssten weggerissen werden. Seine Forderung: "Fenster aufmachen in diesem Land!"

Ende Oktober hatte sich ein Bündnis aus 50 Umweltverbänden, Kirchengruppen und Bürgerinitiativen in einem Offenen Brief an mehrere Bundesministerien gegen die Gasgewinnung durch Fracking ausgesprochen. Angesichts einer angestrebten Klimaneutralität bis 2045 seien neue fossile Projekte eine Fehlinvestition, erklärten sie. Zudem warnten sie vor hohem Wasserverbrauch und Umweltbelastungen durch die Technologie.

Mit Material von AFP und epd