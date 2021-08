Tabula Rasa: Ein Jahr nach der "Wiederwahl" von Lukaschenko

Die Liste mit Namen von Alexander Lukaschenkos Gegnern ist lang – sehr lang. Es sind alles ernstzunehmende politische Konkurrenten. Für ihre Kritik zahlen sie nun einen hohen Preis. Sie sitzen in Straflagern und Untersuchungsgefängnissen oder wurden ins Exil gezwungen.

Der letzte Diktator Europas findet das vollkommen in Ordnung, zumal der Präsident seine Kritiker als potentielle Staatsfeinde betrachtet. Er müsse beschützen, was wir mit unseren Händen geschaffen haben. Er müsse die Menschen beschützen, die das geschaffen haben, so Lukaschenko.

Zweifelhaftes Wahlergebnis

Die Mehrheit der Menschen, davon ist Lukaschenko fest überzeugt, stehe weiter hinter ihm. Und zwar die absolute Mehrheit. Wie ihm seine treue Wahlleiterin Lidija Jermoschina nach der Wahl vom August 2020 bestätigt.

Demnach sollen für Lukaschenko mehr als 80 Prozent der Wahlbeteiligten votiert haben. Seiner Herausforderin Swetlana Tichanowskaja, die im Wahlkampf selbst in den entlegensten Orten des Landes Zehntausende mobilisierte, bescheinigt Jermoschina indes nur knapp zehn Prozent der Stimmen.

Landesweite Demonstrationen

Das offensichtlich manipulierte Wahlergebnis löst eine nie dagewesene Protestwelle aus. In über 30 Städten gehen Tausende auf die Straße. "Lukaschenko – geh!", skandieren sie. Die Zahlen, die genannt werden, seien lächerlich, meinen Lukaschenkos Gegner.

Wenn es 40 Prozent gewesen wären, hätte man es vielleicht noch für bare Münze nehmen können. Aber so sei das eine einzige Lüge. Eine Demonstrantin sagt, sie habe die offiziellen Zahlen gesehen und sei schockiert gewesen. Sie seien total unrealistisch gewesen.

Die Sicherheitskräfte gehen mit aller Härte gegen die Demonstrierenden vor. Sie setzen Gummigeschosse, Tränengas und Blendgranaten ein. Mehr als 3.000 Menschen werden festgenommen.

Es ist der Versuch des Regimes, in bewährter Manier, jeglichen Protest früh im Keim zu ersticken, abzuschrecken. Moral und Kampfgeist der Kritiker zu brechen. Auch indem man ihnen die Hoffnungsträger nimmt.

Sie habe eine sehr schwere Entscheidung getroffen, erklärt wenige Tage nach der Wahl Swetlana Tichanowskaja sichtlich verstört in einem Video. Sie habe Belarus verlassen. Sie wisse, dass viele sie verstünden, andere würden sie verurteilen. Womit der Machtapparat Tichanowskaja gedroht hat, ließ sie offen. Vielleicht mit Kindesentzug, vielleicht ging es aber auch um das Leben ihres Mannes.

Regimegegner geraten zunehmend unter Druck

Der Blogger Sergej Tichanowskij sitzt seit über einem Jahr in Untersuchungshaft. Die Justiz wirft ihm unter anderem Organisation von Massenunruhen und Hetze vor. Sein eigentliches Vergehen aber sei es gewesen, sagen Menschenrechtler, das alte System von Langzeitherrscher Lukaschenko abschaffen zu wollen.

"Lebe Belarus!" wird zum Schlachtruf der Demokratiebewegung, an deren Spitze sich eine Frau stellt, die Polizeigewalt und Willkür ein aus Händen geformtes Herz, ihre Überzeugungen und einen unerschütterlichen Willen entgegensetzt. Maria Kolesnikowa. Wahlkampfleiterin von Viktor Babariko, Mitstreiterin von Swetlana Tichanowskaja. Man werde nicht aufhören bis die amtierende Regierung zurücktritt und Belarus zu einem freien Land wird, verspricht Kolesnikowa.

Sie engagiert sich im Koordinierungsrat, der es sich zur Aufgabe macht, zwischen der Staatsgewalt und der Demokratiebewegung zu vermitteln. Und dem das Regime später einen Umsturzversuch zur Last legen wird.

Auch Kolesnikowa wird vorgeladen. Sie wird verhört und schließlich verschleppt. In einer als Flucht inszenierten Nacht- und Nebel-Aktion versucht der Geheimdienst, sie in die Ukraine abzuschieben. Die ausgebildete Flötistin aber springt aus dem Wagen, zerreißt ihren Pass und geht ins Gefängnis.

"Maria, Du bist eine von unfassbar vielen mutigen Belarusen", betont Swetlana Tichanowskaja, die mit jedem Tag, den die Proteste andauern, mehr in ihre Rolle als Oppositionsführerin im Exil hineinwächst.

Je stärker die Repressalien umso heftiger der Protest

Immer mehr Menschen schließen sich den Protesten an. Aus allen Schichten, quer durchs Land. Sie wollen ein Zeichen setzen gegen die Willkür, gegen die Brutalität der Staatsgewalt, die sich auch in den Untersuchungsgefängnissen Bahn bricht. Ein Häftling erzählt, sie seien bestialisch. Auf einer Fläche von zehn Quadratmetern würden 126 Personen festgehalten. Es habe einen Eimer als Toilette gegeben. Dreimal am Tag habe es sechs Liter Wasser gegeben, aber "das war nicht genug für alle Menschen, die dort waren".

Justizwillkür und Folter

Fotos und Berichte erzählen von roher Gewalt und Folter: Körper, die großflächig von Blutergüssen überzogen sind, Seelen, die gebrochen wurden. Ein Folteropfer berichtet, dass zehn Bereitschaftspolizisten mit Schlagstöcken auf ihn eingeprügelt, ihm mit dem Tod gedroht hätten. Er sei wie ein Tier behandelt worden.

Lukaschenkos Anhängerschaft schrumpft

Lukaschenkos Gewaltherrschaft wird mit beinahe täglichen spontanen Solidaritätsaktionen beantwortet. Mal singt der Chor der Philharmonie, mal bestreiken Belegschaften einzelner Staatsbetriebe ihre Schicht und bilden Menschenketten.

Frauen in Weiß stehen an den Straßen, schwenken Blumen. Studierende organisieren Sitzstreiks, Rentner Protestmärsche. An den Wochenenden bieten Zehntausende friedlich dem Großaufgebot aus Sondereinsatzkräften und Geheimdienstlern in Zivil die Stirn. Sie riskieren ihre Freiheit, ihre Gesundheit, ihren Arbeitsplatz, ihre Prämien, ihre Zukunft. Sie nehmen Prügel, Gummigeschosse und Haftstrafen in Kauf, weil sie nicht mehr bereit sind, weiterzumachen wie bisher.

Realitätsferner Hass

Seine Gegner beschimpft Lukaschenko als arbeitslose Taugenichtse, als Leute mit kriminellem Hintergrund. Ratten seien es, die zu Recht gejagt würden und ausgemerzt gehörten. Lukaschenko, meint der belarussische Politologe Valerij Karbalewitsch, habe den Bezug zur Realität längst verloren.

Der Staatsapparat, sagt der Menschenrechtler Valentin Stefanowitsch, habe mittlerweile seine Taktik geändert. Er greife gezielt zu: In den Höfen und Vierteln, in den Wohnungen, auf der Straße – und erhöhe so den Druck.

Das Regime setzt alles daran, um die Berichterstattung über die Massenproteste zu unterbinden. Live-Berichterstatter werden festgenommen. Und verurteilt wegen der Teilnahme an illegalen Massenveranstaltungen. Journalisten aus dem In- und Ausland wird die Arbeitserlaubnis entzogen. Einreiseverbote werden verhängt.

Die Chefredakteurin des Nachrichtenportals tut.by, Marina Solotowa, teilt inzwischen das Schicksal vieler Medienschaffenden, die nicht ausschließlich die Staatsmeinung vertreten, und sitzt im Gefängnis.

Perfide Einschüchterungsmaßnahmen

Kurze Haftstrafen werden wieder und wieder verlängert. Journalisten aus fadenscheinigen Gründen ins Straflager geschickt. Auf Hausdurchsuchungen folgen Überprüfungen. Die Justiz sorgt dafür, dass die kritische Presse mundtot gemacht wird. Für Machthaber Lukaschenko ist es inzwischen ein Kampf gegen den Terror gegen ausländische Kräfte, die Belarus von der Landkarte tilgen wollen.

Die Botschaft des Regimes sei klar, meint Menschenrechtler Valentin Stefanowitsch; dass man einen langen Arm habe und jeden erreiche, der sich gegen das Regime stelle.

Verzweiflung unter Regimekritikern wächst

Wie angekündigt geht Lukaschenko nun auch gegen nicht staatliche Organisationen vor wie gegen Bürgerrechtler, die Menschenrechtsverletzungen des Machtapparates öffentlich machen und sich für politische Gefangene einsetzen oder auch gegen lokale Initiativen, die statt auf den Staat zu warten, selbst etwas tun. Gegen jeden, der sich außerhalb des eng vom Staat kontrollierten Raums bewege, sagt der belarusische Politologe Artjom Schraibman.

Er spricht von einer kompletten, vollständigen Säuberung. Noch gebe es zwar im Land Stimmen, die nicht unter Kontrolle des Machtapparates sind. Nicht alle regionalen Büros seien zugemacht worden, nicht alle NGOs geschlossen. Aber er denke, dass es bei dem heutigen Tempo bloß eine Frage der Zeit sei, wann und wem der nächste Besuch abgestattet werde, so Schraibman.

Protest kaum noch spürbar

Anders als im Winter trauen sich inzwischen nicht einmal mehr kleinere Gruppen, in ihren Vierteln und Höfen zu demonstrieren. Die Gesetzgebung wurde verschärft. Es drohen langjährige Haftstrafen, weil nun von Landfriedensbruch und Terrorismus die Rede ist.

Rund 4.700 Strafverfahren hat die Justiz bereits gegen Kritiker und Andersdenkende angestrengt. Über 600 Frauen und Männer gelten als politische Gefangene. Für Alexander Lukaschenko steht fest, dass die Zeit der Proteste vorbei ist. Der Versuch des Westens, im Land eine Revolution anzuzetteln, sei gescheitert. Jetzt müsse nur noch weiter aufgeräumt werden.

Lukaschenko am Ziel?

Sanktionen fürchtet Lukaschenko nicht. Er setzt weiter auf finanzielle und wirtschaftliche Hilfen Russlands und irgendwann – so wie auch schon in der Vergangenheit – auf einen diplomatisch verbrämten Kuhhandel mit dem Westen. Gnade gegenüber politischen Gefangenen gegen Aufhebung von Sanktionen. Dazu ein paar Korrekturen in der Verfassung – als Zeichen des guten Willens.

Lukaschenko hat es geschafft, an der Macht zu bleiben. Er kann sich weiter auf seinen Apparat und seine Sicherheitsstrukturen stützen. Die Unterstützung einer breiten Mehrheit des Volkes aber hat er unwiderruflich verloren. Denn nichts von dem, was in diesem Jahr geschehen ist, ist vergessen. Und nichts davon vergeben.