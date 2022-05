Systemrelevant: Migranten im Gesundheitswesen

Sherine Elsherbiny ist Ärztin am Klinikum Nürnberg. Ihr siebenjähriger Patient hat eine lebensbedrohliche Lungenentzündung hinter sich, er kann kein Deutsch, seine Eltern zu wenig, um medizinische Fachbegriffe zu verstehen. Sherine Elsherbiny ist in Ägypten geboren, arabisch ist ihre Muttersprache, seit 2019 arbeitet sie im Klinikum.

Sie ist eine von 940.000 Menschen mit Zuwanderungsgeschichte im deutschen Gesundheitswesen. Deren Anteil ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Auf mehr als 22 Prozent. Unter den Ärztinnen und Ärzten haben mehr als 25 Prozent einen Migrationshintergrund. So steht es im Jahresgutachten des Sachverständigenrates für Integration und Migration, SVR.

"Langwierige und intransparente Anerkennungsverfahren"

Bis Fachkräfte aus dem Ausland allerdings wirklich hier arbeiten können, dauert es oft Jahre. Den Fachkräften aus dem Ausland werde der Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt enorm erschwert, sagt die Vorsitzende des SVR, die Erlanger Professorin Petra Bendel: "Die Anerkennungsverfahren dauern viel zu lange, sie sind intransparent und sie sind sehr unterschiedlich, was die Bundesländer angeht."

Der Sachverständigenrat schlägt zentrale Anlaufstellen im Bund und in den Ländern vor, und vor allem die schnellere Anerkennung von Berufsabschlüssen. Hier haben die unterschiedlichen Bundesregierungen in den vergangenen Jahren immer wieder nachgearbeitet. Zuletzt wurde es Geflüchteten aus der Ukraine ermöglicht, einen Antrag auf Anerkennung des Hochschulabschlusses zunächst in ukrainischer Sprache zu stellen.

Azubis ließen sich noch besser integrieren

Der Sachverständigenrat mahnt allerdings die Politik, nicht nur auf ausgebildete Ärztinnen und Pfleger zu schauen. Gleich aus mehreren Gründen wäre es laut Petra Bendel sinnvoll, Azubis ins Land zu holen: "Hier entfallen die umständlichen Anerkennungsverfahren. Die Menschen in der Ausbildung können gleich in ihren Pflegeschulen Kontakt zu ihren Mitschülern aufnehmen, die deutsche Sprache lernen, sozial integriert werden. Und wir ziehen nicht die dringend benötigten Fachkräfte in ihren Herkunftsländern ab."

Ärztin: "Ohne Sprache keine Vertrauen"

Die meisten Fachkräfte kommen aus Polen und der Türkei. In der Ärzteschaft stammen überdurchschnittlich viele aus Syrien und Ägypten, so wie Sherine Elsherbiny. Ihrem kleinen Patienten geht es schon viel besser – er hat bei der Untersuchung prima mitgemacht: "Wenn man die Sprache von den Kindern nicht spricht, dann gibt’s kein Vertrauen. Dann kann man mit keiner Untersuchung anfangen, wenn die Kinder das nicht verstehen. Was sagt der fremde Mann? Was sagt die fremde Frau? Dann kann ich das Kind nicht anfassen."

Die junge Ärztin Sherine Elsherbiny ist seit fünf Jahren in Deutschland. Deutsch gelernt hat sie bereits vor ihrer Ankunft hier. Und damit eine wichtige Barriere überwunden. Als eine von fast einer Million Menschen mit Migrationshintergrund im Gesundheitswesen ist sie systemrelevant – oder wie Petra Bendel vom Sachverständigenrat sagt: ohne Menschen mit Migrationshintergrund stünde das deutsche Gesundheitssystem vor einem Kollaps.